Il grande cinema arriva a Bologna: apre l’accademia di formazione per gli attori di domani

Pier Paolo Pasolini, Pupi Avati, Stefano Accorsi, Raffaella Carrà, Alessandro Haber, Lucio Dalla e molti altri. Ciò che li accomuna è Bologna, una città che non si è mai risparmiata, in quanto patria di artisti che hanno segnato la storia e il presente del nostro immaginario cinematografico.

Bologna è riuscita a creare un clima magico e un’atmosfera unica che, di per sé, la rendono già un set perfetto dove rendere reale ogni copione. In città l’arte si respira e qui, molti artisti si ritrovano per trasformare in sceneggiature e interpretazioni i loro sogni. Insomma, cosa c’è di più bello per una città, se non l’essere identificata come un luogo in cui i sogni diventano realtà?

L’esperienza di Giovanni Veronesi a disposizione degli allievi di Bologna

Proprio questo clima così speciale ha portato Alessandro Cardia a impegnarsi nell’aprire la nuova sede di Universal Film Academy a Bologna, portando, definitivamente e una volta per tutte, il cinema italiano e internazionale in una delle città più artistiche e affascinanti d’Italia.

L’idea del CEO & Founder di Universal Film Academy, già sperimentata peraltro con successo a Firenze, è stata quella di creare in Italia l’unica realtà di formazione cinematografica basata sulla pratica e sullo studio di tecniche recitative con docenti di altissimo livello. Parliamo, tra gli altri, di veri e propri capisaldi della cinematografia italiana come Pupi Avati, Michele Placido e Giovanni Veronesi.

E allora, durante i due anni di corso, che sarà articolato in 14 weekend (due al mese), gli allievi potranno arricchire il proprio bagaglio di competenze attoriali, sempre valutati dall’occhio esperto di figure che hanno fatto grande il cinema italiano nel mondo.

Un approccio centrato sull’aspirante attore e sui suoi talenti

L’offerta formativa dell’accademia prevede un alternarsi di pratica, tecnica ed esperienza. Per mantenere un altissimo standard di qualità nella preparazione degli allievi, questi saranno coinvolti, infatti, in attività intensive davanti alla macchina da presa, in acting coach e vocal coach, nella preparazione ai provini e al mestiere dell’attore con casting director e trainer di dizione, così da potenziare al massimo le capacità attoriali e di crescita personale.

L’approccio è individualizzato, nel senso che Universal Film Academy è l’unica scuola che valuta e monitora i punti di forza individuali di ogni aspirante attore, nell’ottica di pianificare le lezioni in base a questo. Ciò fa aumentare esponenzialmente, valorizzandole, le qualità già presenti in ogni allievo (qualcuno le definisce “talenti innati”) così da renderlo unico e originale.

Dall’ammissione al diploma: merito, crescita e professionalità

Certo, entrare alla Universal Film Academy, non è cosa da tutti: se da un lato, è vero, non presenta limiti d’età, dall’altro, l’ingresso è a numero chiuso e prevede anche il dover sostenere un esame d’ammissione. Questo perché l’accademia dà valore alla meritocrazia, alla volontà e all’impegno. Allo stesso modo, infatti, l’accesso al secondo livello è concesso soltanto agli allievi che avranno dimostrato una reale crescita nelle proprie capacità attoriali rispetto al primo esame di ammissione. La vera sfida, dunque, è arrivare al termine del percorso e ottenere il diploma di attore, che certificherà la qualità dell’allievo. Anzi, del professionista.

Ecco, dunque, cosa è in grado di offrire il miglior modello di formazione cinematografica mai creato: un affiancamento costante per gli allievi, che vengono seguiti, ascoltati e spronati attraverso la pratica sul set e i consigli di chi il lavoro lo “mastica” davvero. Grazie a questo metodo, ogni aspirante attore maturerà la capacità e il potenziale per esprimere tutto sé stesso, per farsi strada nel settore e valorizzare il proprio talento ad ogni provino.

Come partecipare alla Masterclass tenuta da Giovanni Veronesi

E allora, Universal Film Academy, non solo vi aspetta nella nuova sede bolognese, il 4-5 dicembre, per la prestigiosa e imperdibile Masterclass con il maestro Giovanni Veronesi, ma invita tutti gli aspiranti attori a iscriversi al nuovo anno accademico, per realizzare il loro sogno e per fare della propria passione una professione di successo.

Insomma, Universal Film Academy, più che un’accademia di cinema, è una scuola di vita!

È possibile ottenere ulteriori informazioni inviando una mail all’indirizzo segreteria@universalfilmacademy.com, oppure chiamando la sede di interesse: Firenze al numero 055.3241101, Milano allo 02.40707014 e Bologna allo 051.5942572. È, inoltre, possibile consultare il sito e la pagina instagram di Universal Film Academy.