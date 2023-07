Fidelizzazione e attenzione alla novità: il caso di una farmacia di successo

Come si diventa una farmacia di successo? Si tratta solamente di avere un buon “giro” di clienti affezionati o c’è molto di più? E quali sono i valori che più contribuiscono alla fidelizzazione della propria clientela? Sono domande che, specialmente per chi lavora a contatto con il pubblico (come, appunto, accade in un esercizio quale la farmacia) dovrebbe porsi costantemente. Per rafforzare il proprio impatto come azienda e ottenere risultati sempre più importanti.

Oggi che la digitalizzazione ha preso piede in maniera preponderante nelle attività lavorative di tutti, sarebbe impensabile non individuare nella tecnologia un valore fondamentale per il rinnovarsi di un’azienda. C’è chi, invece, è partito da qui e ha fondato il suo “carattere” proprio su questo.

Una farmacia all’avanguardia per fidelizzazione e innovazione

Un esempio di fidelizzazione del cliente avvenuta tramite il web è quello proposto da Farmacie Italiane, una delle più grandi catene di farmacie e parafarmacie private in Italia, che nel corso degli anni ha coccolato il suo cliente creando un servizio di e-commerce tra i più rapidi: Farmacia Loreto.

Con uno staff di oltre 100 persone, quasi 200.000 mila prodotti sempre disponibili e una consolidata esperienza ventennale, Farmacia Loreto soddisfa i bisogni di bellezza, salute e benessere con la massima competenza, professionalità e passione. Il servizio di spedizione in 24 ore e un customer service di primissimo livello sono i plus migliori per essere vicini ai nostri clienti digitali.

Lo spirito del progetto è da sempre orientato verso una forte innovazione di processo senza mai tradire la vocazione farmaceutica, creando il giusto mix tra tradizione e cambiamento.

Un servizio “Fast” per acquistare online

Per gli acquisti più “urgenti”, quelli il cui consumo è quindi immediato, Farmacia Loreto ha appena messo a punto un servizio ad hoc, in grado di soddisfare il desiderio dei clienti più esigenti. Si chiama “Fast”, che permette di ricevere il proprio ordine in 90 minuti.

Per verificare se il prodotto è disponibile per la spedizione Fast , basterà inserire il CAP di appartenenza e vedere se il prodotto è effettivamente disponibile in un punto vendita della zona indicata.

I costi del servizio vanno incontro al cliente, com’è nella filosofia di Farmacia Loreto: la spedizione Fast ha un costo di 4,99€ se si desidera la consegna dell’ordine in giornata. Se invece si preferisce la spedizione in 90 minuti il costo è di 6,99€. Il servizio Fast è invece gratuito per gli ordini superiori a 49,90€, ma attualmente è in offerta a 29,90€.

Se nel carrello, in seguito all’aggiunta dell’ordine, compare un'icona arancione significa che solo alcuni dei prodotti che hai aggiunto possono essere spediti con la spedizione FAST e al costo del servizio sarà aggiunto il costo della spedizione standard.

Quali sono le città coperte da questo servizio? Al momento si contano Milano, Bologna, Roma e provincia, Napoli, Parma, Genova, Pescara, Catania, Siracusa e Palermo: qui gli utenti potranno scegliere di ricevere a casa in meno di un’ora e mezza oltre 27mila referenze sulle 170mila presenti nel catalogo di Farmacie Italiane.

Il catalogo di Farmacia Loreto

Il ventaglio di possibilità per acquistare online su Farmacia Loreto è ampissimo. Uno dei punti di forza è sicuramente la sezione degli alimenti senza glutine: prodotti come pane, pasta, biscotti e cracker che vanno ad inserirsi in quelle diete create ad hoc per tutti gli individui che necessitano di una "dieta senza glutine". Altra sezione degna di nota è quella degli integratori alimentari e sportivi che rappresentano il giusto compromesso per tutti coloro che hanno bisogno di un supporto valido oltre quello alimentare, vitamine, proteine e tanto altro in una sezione che vanta oltre 15.000 referenze in pronta consegna. E poi ancora: articoli sanitari, con apparecchiature mediche e articoli ortopedici (ginocchiere, fasce, collant) che rappresentano uno dei tanti fiori all'occhiello della para farmacia.

Per le Mamme ed i Papà esiste sul portale una sezione dove possibile trovare tutti gli articoli per bambini e neonati, pannolini, creme intime ed accessori di ogni genere per soddisfare le esigenza di tutti con il giusto compromesso tra qualità e prezzo.

Infine l'azienda ha puntato molto anche sul settore della profumeria e della cosmesi in generale per soddisfare una richiesta della clientela sempre più ampia, e su quello dei prodotti veterinari che è composto sia da accessori che da farmaci.

Un vero e proprio catalogo sempre più fornito di prodotti utili e in grado di soddisfare sempre più pubblico.