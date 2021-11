Vacanze sulla neve, il miglior momento per affittare la casa in montagna

Per chi ha una casa in montagna, è giunto il momento di scegliere se, quest’inverno, dovrà essere un costo, oppure se trasformarla in un modo per integrare il reddito familiare, azzerandone i costi o addirittura guadagnandoci.

Con la stagione sciistica in arrivo e il fermento per le vacanze sulla neve (che mancano da febbraio 2020), infatti, appartamenti, baite e chalet sono sempre più richiesti, rappresentando una soluzione popolare tra gli sciatori.

Dato l'aumento della richiesta, quindi, il momento è propizio per provare ad affittare la propria casa in montagna.

Secondo quanto stimato dall’Agenzia delle Entrate, le seconde case ammontano a circa 5,5 milioni e molte sono situate proprio in montagna.

Si tratta di un notevole patrimonio immobiliare, solitamente tramandato da una generazione all’altra, che la maggior parte delle volte rimane inutilizzato.

Questo genere di abitazioni, infatti, vengono frequentate per poche settimane e week end l’anno, a fronte di continue manutenzioni e imposte salate sulla proprietà immobiliare, che le rendono sempre più costose.

Alcuni proprietari, però, hanno capito come trasformare la sfida in un’opportunità, grazie ad Airbnb che offre delle sessioni di formazione per avere consigli su come iniziare e farsi un’idea sui potenziali guadagni.

Storie di SuperHost: Andrea e Arianna

Due storie di persone con vite ed esperienze diverse, ma accomunate dall’aver colto l’occasione di diventare SuperHost.

La prima storia riguarda Andrea, 38 anni, originario di Nogaredo in Trentino.



“Ho iniziato a ospitare per caso, quasi per gioco, e invece oggi è parte integrante della mia attività lavorativa, tanto che da gennaio di quest’anno sono diventato Ambassador Airbnb: ora condivido con gli altri i passi che ho fatto per arrivare dove sono”. Dopo la laurea in legge, Andrea era pronto alla carriera. E invece: “Nonostante continui a lavorare in ambito giuridico, essere host è ciò che ora più mi entusiasma e grazie ad Airbnb ho trovato quello che cercavo: ho la possibilità di raccontare e trasmettere a persone di tutto il mondo le mie passioni e il territorio che tutti i giorni mi circonda. L’home sharing mi ha aperto nuove prospettive, permettendomi di vivere e far vivere in prima persona l’evoluzione del turismo e dell’ospitalità. ”

La seconda storia, invece, è quella di Arianna, originaria di Como, che ha deciso, l’anno scorso, di condividere gli spazi della casa di Brunate.



“Era la casa delle vacanze estive di mio marito quando era un bambino; è stato il luogo dove ci siamo incontrati e innamorati e dove per anni abbiamo organizzato feste incredibili con gli amici”.

Arianna ha pensato di mettere a disposizione la casa dopo la nascita di sua figlia. “Sono un’insegnante di lingue ma con la maternità sono stata ferma un anno, mentre mio marito ha continuato la sua attività da dirigente d’azienda. Ho colto l’occasione per diventare host, trasformando una parte dell’immobile. Anche se ora ho ripreso a fare lezione, ospitare in casa è un’esperienza unica che non smetteremo mai.”

Le mete invernali più gettonate

Durante la stagione natalizia, l’ospitalità in casa si è sempre rivelata un’importante risorsa per le comunità rurali e montane.

Per chi possiede una seconda casa in queste zone (ma anche per tutto il settore extralberghiero) si tratta di una grande opportunità economica.

A ulteriore riprova di ciò, c’è l’aumento dei prezzi riscontrato sulla piattaforma Airbnb per le tradizionali destinazioni invernali.



Le mete più gettonate durante l’inverno 2019 (e che hanno offerto maggiori possibilità di guadagno agli host), sono Breuil-Cervinia, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Aosta, Bolzano e i loro dintorni; sono stati confrontati i dati delle prenotazioni di settembre sulla piattaforma, comparati con quelli dello stesso periodo del 2019, e sono confortanti.

Basta una ricerca per un appartamento nelle principali località montane nei periodi di punta - soprattutto fra Natale e Capodanno - per avere un’idea dell’occupazione e dei prezzi: ad esempio, per quanto riguarda le dolomiti venete, vi sono rincari che possono arrivare fino al 40%.

Seguono, in questa classifica, il Trentino-Alto Adige e le Alpi lombarde.

Cosa fare per diventare un host come Andrea e Arianna

Per aiutare chi è incuriosito sulle reali opportunità di un immobile da mettere a reddito nelle località montane, Airbnb ha lanciato il Winter Bootcamp, una scuola di ospitalità in cui i proprietari possono prenotare delle sessioni di formazione con dei superhost come Andrea e Arianna, per avere consigli su come iniziare e farsi un’idea sui potenziali guadagni.

Per saperne di più, è possibile visitare il sito o prenotare una lezione gratuita.