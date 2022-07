Sempre più bolognesi scelgono la mobilità elettrica: la grande spinta sulle auto ecosostenibili

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La crisi economica ha spinto le persone a cercare nuovi metodi di mobilità più economici e allo stesso tempo la crisi climatica spinge sull’elettricità e su una mobilità sempre più sostenibile e a favore dell’ambiente e del riuso delle materie.

Anche per questo sempre più cittadini per i loro spostamenti scelgono in modo più frequente le auto elettriche proprio per le loro caratteristiche che “pensano” all’ambiente.



In questo campo Renault è pioniera delle auto elettriche e oggi più che mai con la nuova Megane E-Tech 100% electric di cui le due concessionarie Renault su Bologna, Draghetti e Moreno, si fanno portavoce.

Le concessionarie Draghetti e Moreno hanno mostrato in anteprima la nuova vettura di casa Renault in un evento serale tenutosi giovedì 7 giugno presso l’Hotel Savoia Regency di Bologna, dove hanno spiegato ai microfoni di BolognaToday l'importanza della transizione verso l'elettrico e dove diversi invitati hanno avuto modo di effettuare test-drive e tastare con mano i vantaggi della nuova auto.



Una vettura innovativa la nuova Megane, che incarna i valori di una produzione responsabile, con componenti provenienti da luoghi quanto più vicini possibili al sito di assemblaggio e con l’utilizzo di molti materiali riciclati come plastica riciclata e altri materiali riciclabili al 90%.

All’interno del veicolo, tanti componenti come la plancia, la consolle centrale, i rivestimenti dei sedili e i tappetini, fanno uso di materiali riciclati. Nel veicolo ci sono, in media, 28 chili di plastica riciclata. Una performance che gli permette di rientrare ancor di più nella politica di riduzione della carbon footprint voluta dall’azienda.



Nel complesso, Megane E-Tech 100% electric vanta un tasso di riciclabilità superiore al 90% (secondo la Direttiva europea sull’omologazione del riciclo 2005/64). Segna così l’inizio di una nuova era, più impegnata, più responsabile, che svolge così un lavoro quotidiano perfettamente in linea con le sue idee.



Gallery



Potrete vedere e provare la nuovanelle concessionarie di Bologna di Draghetti , in via Ferrarese 215 e di Moreno , in Via de Pisis 16.