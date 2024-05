Come una banca può supportare crescita, sostenibilità e fornire supporto alla comunità

L’assemblea di BCC Felsinea, che si è svolta lo scorso 11 maggio, è stata come di consueto l’occasione per fare il punto sull’anno precedente. Dai dati presentati, è emerso che il 2023 è stato un anno molto positivo, caratterizzato da nuove assunzioni, un impegno significativo verso l'ambiente e grande attenzione alle politiche di genere. Inoltre, sono state consegnate 39 borse di studio ai giovani soci e figli di soci, a cui è stato messo a disposizione un fondo di 30.000 euro.

Un bilancio di successo e sostenibilità

Nel 2023, BCC Felsinea ha registrato risultati straordinari con un utile in crescita del 23%, attestandosi a quasi 12 milioni di euro. La crescita economica si è tradotta in un aumento del patrimonio a 125 milioni di euro (+10,6%), e la raccolta complessiva ha superato gli 1,7 miliardi di euro (+11,1%). Il Direttore generale, Andrea Alpi, ha sottolineato l'apertura di una nuova filiale a Vignola e l'assunzione di 13 nuovi dipendenti, per lo più giovani under 30. Questi risultati hanno permesso alla banca di continuare a sostenere la comunità locale nonostante le difficoltà causate dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio appenninico.

Impegno ambientale e sociale

BCC Felsinea ha confermato il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, riducendo i consumi energetici del 18,9% e le emissioni di CO2 del 19,5%, grazie all'approvvigionamento energetico al 100% da fonti rinnovabili. Inoltre, la banca ha stanziato oltre 550mila euro in beneficenza e a sostegno del terzo settore, con un incremento del 59% rispetto all'anno precedente. La quota di forza lavoro femminile ha raggiunto il 51% e sono state erogate quasi 12mila ore di formazione professionale per il personale.

Supporto ai giovani e alla comunità

Durante l'assemblea, sono state consegnate 39 borse di studio ai giovani soci e figli di soci che hanno conseguito il diploma di Scuola Media Superiore, Laurea o Laurea Magistrale con il massimo dei voti. BCC Felsinea ha messo a disposizione un fondo di 30.000 euro per premiare l'eccellenza accademica. Inoltre, in risposta alle alluvioni che hanno colpito il territorio, la banca ha creato un fondo alluvioni di 100mila euro, sospeso le rate dei mutui e offerto finanziamenti a tasso zero per un totale di 10 milioni di euro a persone, famiglie e imprese colpite.

Un futuro di sviluppo e solidarietà

Il Presidente della banca, Andrea Rizzoli, ha sottolineato l'importanza di continuare a sostenere la comunità locale e di agire per il bene comune, seguendo i principi cooperativi e mutualistici. BCC Felsinea si conferma così un esempio virtuoso di banca che, attraverso una gestione responsabile e sostenibile, contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio. Il Presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, ha lodato i risultati straordinari ottenuti dalla banca, sottolineando la resilienza del tessuto produttivo e l'importanza del modello cooperativo nel settore bancario.

In conclusione, i risultati di BCC Felsinea indicano una crescita e un’innovazioni importanti, mantenendo però al centro del suo operato la sostenibilità ambientale, l'attenzione alle politiche di genere e il supporto alla comunità, dimostrando come un istituto bancario possa fare la differenza nel migliorare la qualità della vita dei suoi clienti e del territorio in cui opera.