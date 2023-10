A Bologna la Banca che apre quattro nuove filiali

La notizia è rilevante perché c'è una Banca che si differenzia dalle altre e non segue il trend che vede sempre più sportelli bancari chiudere, anche per la diffusione delle nuove tecnologie digitali, con il conseguente assottigliamento della presenza fisica dei servizi bancari sui territori. Stiamo parlando della Banca di Bologna, un istituto di credito che va in controtendenza e aumenta il numero di filiali e sportelli nel proprio territorio.

La cosiddetta “desertificazione bancaria” esaminata dall’apposito Osservatorio è un fenomeno che, da qualche anno, sempre più persone e imprese stanno imparando a conoscere. La diminuzione del numero di filiali e sportelli interessa infatti più di 4 milioni di cittadini: in particolare quelli che risiedono in comuni minori – 3.200 privi di servizi bancari –, ma non solo.

Per Banca di Bologna il cliente è sempre al centro

Banca di Bologna segue una propria filosofia “cliente-centrica” e con nuovi sportelli espande la propria presenza a vantaggio dei Clienti. Saranno due le nuove filiali aperte ad ottobre presenti rispettivamente a Bologna, in Piazza Azzarita 1, e a Casalecchio di Reno, in via Guglielmo Marconi 75.

A queste se ne aggiungeranno ulteriori due a inizio 2024 - a Savignano sul Panaro e a Vignola - in attuazione del piano di sviluppo che con 4 nuove strutture totali porterà il numero di filiali della Banca da 30 a 34.

I nuovi Clienti privati delle due nuove filiali Banca di Bologna potranno usufruire di una promozione speciale, con validità fino al 30 giugno 2024: per i privati mediante l’apertura del Conto Readì, con canone zero, tasso 3% sulle giacenze e tasso 5% sui depositi vincolati fino a 12 mesi, mentre alle attività commerciali invece è dedicato il conto My Shop anche in questo caso con canone zero, il POS a canone zero e le commissioni transato POS agevolate. Questo pacchetto di proposte accompagna la novità delle aperture unendovi opportunità esclusive per favorire l’afflusso, le richieste di informazioni, la conoscenza delle nuove filiali e del loro personale da parte del pubblico.

Più filiali per andare incontro alle esigenze della gente

Questa dimostrazione del radicamento della Banca di Bologna che ne testimonia la scelta di essere sempre più vicina alle persone e alle imprese, per un contatto diretto e continuativo con loro. Le persone e le imprese avvertono infatti che le trasformazioni del sistema bancario, la digitalizzazione spinta, la riduzione dei contatti e del dialogo con gli operatori, rendono la relazione con le banche più anonima, distante. Ciò sta avendo un impatto sulle attività, sulla popolazione anziana, sulle persone non “digital friend” in difficoltà nell’uso delle nuove tecnologie introdotte. L’esigenza delle persone e delle imprese è dunque anche quella di dialogare, in un contesto di ascolto reale, non solo “virtuale”, o artificiale.



Banca di Bologna si relaziona con le persone e le imprese in una dimensione multicanale che utilizza tutti i sistemi di rapporto utili. In questo, un ruolo rilevante è assegnato alla relazione personale con i Clienti. La Banca ha ben presente le loro esigenze e sensibilità: per questo accresce la presenza delle filiali, affianca e accompagna i Clienti, con la sua assistenza e consulenza, nelle loro scelte per la gestione dei risparmi, del patrimonio personale o aziendale, dei propri investimenti.

Per conoscere meglio questo importante istituto di credito bolognese non resta che recarsi in una delle filiali presenti sul territorio e visitare il sito web tramite il quale è possibile scoprire tutte le novità e rimanere costantemente aggiornati sulle iniziative targate Banca di Bologna.