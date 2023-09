Un'oasi di biodiversità nel cuore di Imola grazie a un nuovo progetto di riforestazione

A Imola, natura, storia e gastronomia si incontrano in un nuovo progetto di riforestazione, una realtà agroalimentare nel settore dei salumi e delle carni. Si tratta di un polmone verde di 62.000 metri quadrati in cui sono state piantate 3.140 piante autoctone di alto valore ambientale, tra alberi e arbusti.

Quest'area funge anche da corridoio naturale che collega il parco di Villa La Babina, dimora storica del '700 e centro direzionale della Cooperativa agricola, al salumificio CLAI, che opera sia a livello nazionale che internazionale e che è responsabile di questo importante progetto di riforestazione.

Il progetto "Porte Aperte CLAI" ha organizzato numerose iniziative per far conoscere da vicino la ricchezza di biodiversità creata nella zona rurale di Sasso Morelli di Imola. Il Presidente CLAI, Giovanni Bettini, ha sottolineato che il loro modello si basa sulla sostenibilità, sia ambientale che umana, e che questa filosofia è alla base dell'unicità, qualità e sapore dei loro prodotti. L'evento simbolico di avvio della riforestazione è stato seguito da una cena di gala all'interno del parco di Villa La Babina.

L'area rappresenta un'oasi di biodiversità di alta qualità, e ha ricevuto il plauso della Regione Emilia Romagna attraverso le parole dell'Assessore all'Agricoltura, Alessio Mammi. Egli ha sottolineato che questa iniziativa rientra nei progetti messi in atto dalla Regione, che ha come obiettivo quello di piantare 4,5 milioni di alberi entro il 2025, uno per ogni cittadino. Questo progetto contribuisce quindi a contrastare il surriscaldamento globale e a proteggere l'ambiente.