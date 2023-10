A Bologna la farmacia si reinventa: il benessere è a portata di mano

Offrire ai propri clienti servizi sempre più efficienti e all'avanguardia è l'obiettivo della catena italiana Lloyds Farmacia, che ha avviato il processo di rebranding sul territorio con il marchio BENU Farmacia. Questo marchio è stato scelto per la sua forza, storia e per la sua associazione con il concetto di benessere, che da sempre fa parte dell'identità del gruppo.

Il percorso di rebranding, iniziato con due farmacie pilota a Bologna (via Andrea Costa) e Milano (via Mario Morgantini), si concluderà a maggio 2024 e accompagnerà i clienti nella transizione attraverso un periodo di coesistenza dei due marchi, poiché si crede che il rapporto tra il cittadino e il farmacista sia e sarà sempre più una relazione di fiducia e valore.

Ascolto, prevenzione e cura, tutto declinato nel segno della personalizzazione, sono le parole chiave di BENU Farmacia.

Tra le priorità, far interagire tutti i punti di contatto per offrire ai clienti un'esperienza su misura, indipendentemente dal canale di accesso utilizzato. L'obiettivo è far interagire tutti i punti di contatto per offrire ai clienti un'esperienza su misura, indipendentemente dal canale di accesso utilizzato. Informazione e consulenza verranno potenziate in BENU Farmacia attraverso aree dedicate e strumenti innovativi come gli "smart shelf", scaffali interattivi e informativi che possono essere consultati liberamente, ad esempio, per individuare il proprio regime vitaminico o cura della pelle. Questi strumenti avanzati si integrano con il dialogo con il farmacista, il cui ruolo resta centrale, come dimostrato negli anni passati.

Il nuovo slogan scelto per BENU Farmacia è "Storie di Benessere", che evidenzia la vocazione della catena ad essere incentrata sul benessere delle persone e sulla prevenzione. Il nuovo formato di farmacia sarà sempre più vario, creativo, accessibile e accogliente, continuando a garantire la convenienza ai clienti e offrendo una gamma di servizi ampliata e rinnovata. Con BENU Farmacia, la farmacia diventa un vero e proprio "hub della salute". Oltre ai servizi di telemedicina già disponibili da tempo, come l'ECG e l'holter pressorio, di recente è stata aggiunta la densitometria ossea refertata. Oltre ai servizi infermieristici e di consulenza nutrizionale, la catena amplierà nei prossimi mesi la tipologia e il numero di test di prevenzione, che sono sempre più apprezzati e richiesti grazie anche alle campagne di sensibilizzazione e di screening gratuiti, che si svolgeranno fino alla fine di settembre. Inoltre, il gruppo sta lavorando all'introduzione del servizio di fisioterapia, ancora innovativo nel contesto delle farmacie, e all'organizzazione di giornate dedicate a temi specifici come la postura, l'occhio e l'aterosclerosi, per coinvolgere le diverse fasce di età.