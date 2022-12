Un Capodanno da sogno tra i colli bolognesi

Le giornate si stanno poco a poco accorciando, l?inverno è alle porte e l?anno nuovo è sempre più vicino. E insieme al Capodanno, si avvicina anche il momento in cui tirare le somme dell?anno che giunge al termine e definire i propositi e gli obiettivi per quello che verrà.

Il Capodanno, insomma, è un momento speciale e come tale va festeggiato, per lasciarsi alle spalle quel che è stato e iniziare con il piede giusto l?anno nuovo.

Una location esclusiva

A pochi passi da Bologna, immerso nell?elegante e suggestiva cornice collinare emiliana, Palazzo di Varignana è una location esclusiva e ideale per trascorrere una notte di San Silvestro indimenticabile.

Il nucleo principale della struttura è Palazzo Bentivoglio, un castello di campagna del 1705 con quattro torri di difesa, totalmente ristrutturato, senza che il suo valore storico sia stato sacrificato. Intorno a questo nucleo centrale ? e immersi in giardini ornamentali e fonti d?acqua ? gravitano una serie di edifici che creano un vero e proprio borghetto composto da 150 camere e suites, sei ville indipendenti, tre ristoranti, una SPA di oltre 4000 mq.

In occasione del Capodanno, Palazzo di Varignana propone un pacchetto ? valido dal 30 dicembre al 2 gennaio ? per celebrare questa ricorrenza in un'atmosfera elegante, unica e suggestiva.

Un soggiorno speciale, che coinvolgerà ben quattro strutture della location e che proporrà diversi menu, così da festeggiare al meglio l?arrivo dell?anno nuovo. Il pacchetto comprende anche uno sconto del 10% sui prodotti dell?azienda agricola, la colazione con corner dedicato ai prodotti km0 di Palazzo di Varignana e 3 ore di ingresso al percorso tradizionale Varsana SPA, comprensivo di accesso alla Grotta dei Calanchi e alla Cava d'Oro Bianco, piscine con idromassaggio, sauna finlandese, sauna mediterranea, bagno turco, docce emozionali, piscina sonora e area relax con corner tisaneria.

Un menu speciale

I menù proposti per la notte di San Silvestro, infine, prevedono sia prodotti a km0 coltivati negli oltre 500 ettari dell?azienda agricola di Palazzo di Varignana ? su tutti, l?olio di oliva extravergine prodotto nei vigneti del resort ?, sia diversi prodotti tipici del territorio emiliano.

Un?atmosfera indimenticabile e percorsi del gusto speciali, insomma, grazie alla politica km0 di Palazzo di Varignana, votata al ripristino delle antiche colture autoctone e alla creazione di un vero e proprio modello circolare.