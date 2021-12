Un Natale speciale all'ombra delle due Torri

Dicembre, il mese più magico dell’anno è arrivato.

Anche in un periodo come questo i regali, la possibilità di riunirsi con amici e familiari, le luci colorate e gli alberi contribuiscono a rendere speciale il Natale.

Girando per le città, le case, le strade e i negozi si illuminano, decorandosi con le caratteristiche lucine e gli immancabili alberi. L’atmosfera natalizia si diffonde e contribuisce a donare un po’ di serenità, la fiera di Via Altabella, nel cuore di Bologna si anima e i mercatini di Natale riempiono le vie del centro del capoluogo Emiliano.

Divertimento per grandi e piccini

Anche Castel Guelfo The Style Outlets, a pochi passi da Bologna, si prepara all’arrivo del Natale e lo fa con una meravigliosa ruota panoramica completamente illuminata e ad accesso gratuito che con i suoi 16 metri di altezza troneggia sull’intero centro.

Dalla sua sommità si potrà godere del panorama, ammirando il centro completamente decorato.

In uno degli ingressi è stato allestito il Villaggio di Natale, un luogo magico che proietterà i suoi visitatori in un tripudio di piccole casette di legno, alberi decorati e lanterne luminose che faranno felici i più piccoli e che permetteranno agli adulti di tornare bambini per qualche minuto.

E in un’atmosfera del genere non può mancare la neve, che grazie a dei giochi di luci proiettate in tutta la zona all’interno del centro cadrà sempre e contribuirà a rendere più unica tutta l’esperienza.

Una nevicata di iniziative

Natale è il momento giusto anche per fare del bene, infatti grazie alla collaborazione con i volontari di Castel San Pietro della fondazione “ANT Italia Onlus”, un’associazione che fornisce aiuto e sostegno a domicilio per i malati di tumore, dal 4 al 19 dicembre potremo dare il nostro contributo.

Come?

Sarà possibile acquistare delle eleganti cartoline di augurio e il ricavato della vendita sarà devoluto all’associazione.

Inoltre fino all’12 e durante il fine settimana del 18/19 dicembre una speciale nevicata imbiancherà l’interno del centro.

Come nel film “La Fabbrica di Cioccolato” tra i candidi fiocchi di neve se ne nasconderà uno dorato, il fortunato che lo troverà, vincerà una maxi bag piena di regali provenienti dai brand più prestigiosi del centro.

Regali speciali per persone speciali

Non sarebbe Natale senza i regali e tra le 110 boutique del centro sarà possibile soddisfare anche i gusti più complicati.

Proprio in occasione del Natale Castel GuelfoThe style Outlets vedrà molte nuove aperture tra cui Nara Camicie e D’S Damat, che con i loro prodotti alla moda sapranno soddisfare le esigenze dei clienti più alla moda.

Il Natale è un periodo magico, dove grandi e piccini possono ritrovare un po’ di serenità e da Castel Guelfo The Style Outlets potrete trovare il regalo giusto per tutte le persone a cui volete bene.