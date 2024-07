Gli Istituti Tecnologici Superiori riavvicinano i giovani alle realtà agricole e alla sostenibilità

Fino a qualche anno fa, la formazione post-diploma era quasi esclusivamente orientata verso l'industria e il settore secondario, con un'enfasi su competenze tecniche e ingegneristiche. Tuttavia, oggi stiamo assistendo a un cambio di paradigma significativo. La crescente attenzione verso la sostenibilità e le innovazioni tecnologiche sta trasformando il settore primario, aprendo nuove strade per i giovani e formando professionisti in campi emergenti e vitali.

Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) sono all'avanguardia di questa rivoluzione educativa. A Bologna, i corsi ITS Food Sustainability e ITS Farm Manager rappresentano perfettamente questo nuovo approccio. Questi programmi formativi sono progettati per fornire competenze avanzate in ambito agricolo e gestionale, mettendo al centro la sostenibilità e le tecnologie innovative.

Sostenibilità ambientale e industria agroalimentare

La città di Bologna, grazie al suo vivace tessuto imprenditoriale e la sua storica tradizione accademica, si rivela l'ambiente ideale per la formazione di nuove generazioni di professionisti pronti a rispondere alle sfide contemporanee del settore agroalimentare.

Nata grazie alla collaborazione tra imprese del settore, istituzioni, scuole, università, enti di formazione e di ricerca del territorio, la Fondazione ITS Tech&Food Academy rappresenta un polo di eccellenza in ambito agroalimentare, offre corsi biennali che hanno l’obiettivo di formare tecnici altamente specializzati da inserire nei settori strategici del tessuto produttivo locale.

Entrambi i percorsi formativi – Food Sustainability e Farm Manager – puntano sulla sostenibilità ambientale come filo conduttore per il futuro dell'industria agroalimentare.

Programma formativo, obiettivi e competenze

Il corso Food Sustainability, forma futuri professionisti capaci di fornire soluzioni innovative per migliorare la sostenibilità e la qualità dei prodotti nelle aziende agroalimentari. Gli studenti apprendono l'utilizzo di strumenti avanzati per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi produttivi, con un focus sulla valorizzazione degli scarti in un'ottica di economia circolare.

Il programma didattico integra tecnologie digitali per garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti, dotando gli studenti di competenze tecniche e strategiche volte a ridurre l'impatto ambientale delle produzioni alimentari. Attraverso pratiche innovative, il corso promuove l'efficienza e la sostenibilità lungo tutta la filiera produttiva.

Il corso di Farm Manager offre invece l’opportunità di formare futuri tecnici esperti nella gestione dell'azienda agricola 4.0. Gli studenti acquisiranno le competenze necessarie per gestire aziende agricole moderne. Il programma combina conoscenze tradizionali con innovazioni tecnologiche, formando professionisti in grado di ottimizzare le operazioni agricole, migliorare la produttività e garantire la sostenibilità economica e ambientale delle loro attività. Il programma formativo prevede lo studio del precision farming, della valorizzazione degli scarti in ottica circolare; si spazierà dal monitoraggio delle colture all'implementazione di sistemi di irrigazione intelligenti, fino all'utilizzo di software avanzati per la gestione delle risorse aziendali.

Esperienza sul campo, iscrizioni e giornate di Open Day

Entrambi i corsi post-diploma garantiscono ad ogni studente esperienze sul campo e stage presso aziende leader nel settore, offrendo loro la possibilità di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni e di conoscere dal vivo le realtà più innovative del settore agricolo: delle 2.000 ore di formazione biennali, 800 sono infatti dedicate allo stage in azienda, per offrire una preparazione verticale e pratica.

Grazie ai fondi PNRR che li finanziano, la partecipazione ai corsi ITS è totalmente gratuita, le iscrizioni sono aperte fino al 16 settembre 2024 e prevedono una selezione all’ingresso.

Durante le giornate del 10 e 17 luglio e del 4 settembre, è possibile partecipare agli Open Day. Sarà un’occasione per scoprire tutte le opportunità offerte dai corsi gratuiti ITS Tech&Food Academy, e incontrare tutor, studenti e diplomati a cui chiedere delucidazioni su lezioni, piani di studio e stage.

Per ricevere ulteriori informazioni sui corsi e iscrizioni, è possibile consultare il sito internet www.itstechandfood.it o inviare una email all’indirizzo sededibologna@itstechandfood.it.