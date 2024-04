L'emergenza dei disturbi alimentari: è tempo di dare priorità alla prevenzione

La diffusione dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), come l'anoressia e la bulimia, sta raggiungendo livelli allarmanti, soprattutto tra i giovani. I dati mostrano un aumento costante di casi, evidenziando una tendenza preoccupante che richiede un'azione tempestiva e decisa da parte della società e delle istituzioni. La pandemia da COVID-19 ha ulteriormente esacerbato il disagio psicologico e l'insicurezza, creando un terreno fertile per lo sviluppo di questi disturbi.

Cosa sono i disturbi alimentari?

Nello specifico i DCA sono a tutti gli effetti una forma di disordine nel comportamento alimentare, un disordine caratterizzato da pensieri distorti e non reali, in merito al cibo, al proprio peso e all’immagine del proprio corpo.

Si tratta di disturbi che non devono essere in nessun modo sottovalutati, dal momento che possono causare conseguenze pesanti in chi ne soffre, al punto di minare, anche irrimediabilmente, la salute del corpo, emotiva e il benessere sociale.

Quando si parla di Disturbi alimentari, conoscerli è dunque essenziale, nonché il primo passo per aiutare la persona che ne soffre, e provare a indirizzarla da un professionista specializzato.

I principali disturbi alimentari

Uno dei principali disturbi alimentari è l’anoressia nervosa.

Le persone colpite da questo disturbo tendono a restringere molto la propria alimentazione, avendo contemporaneamente una percezione distorta del proprio corpo.

Un comportamento che causa un grave sottopeso e problemi di salute. Il secondo disturbo alimentare è la bulimia nervosa. Nelle persone bulimiche si alternano episodi di grandi abbuffate, cui seguono comportamenti definiti di purgazione. Nella pratica, si tratta di vomito autoindotto o ad uso eccessivo di lassativi, con l’obiettivo di autopunirsi per l'abbuffata e di controllare il peso corporeo.

Ultimo, ma non per importanza, è il disturbo da alimentazione incontrollata, binge eating disorder in inglese, che si caratterizza per episodi regolari di abbuffate senza comportamenti di purgazione. Come conseguenza si ha un aumento di peso significativo e, sul piano psicologico, la persona prova colpa e vergogna.

Ma quali sono i comportamenti più comuni in una persona che soffre di disturbi alimentari?

I segnali più diffusi, nel caso di una persona che soffre di anoressia nervosa, sono:

? Evitare il pranzo e la cena

? Pesarsi spesso e in modo ossessivo

? Esprimere commenti negativi sul proprio aspetto (spesso irrealistici).

Si riscontra spesso un abuso di attività fisica con l'obiettivo di per bruciare calorie, o addirittura a nascondere il cibo per non consumarlo, comportamento tipico di persone che vivono con parenti o amici e che cercano di camuffare il loro disagio per non destare preoccupazione.

Per coloro affetti da bulimia nervosa, invece, la punizione dopo un'abbuffata è l'elemento più comune.

Punizione autoinflitta tramite il vomito autoindotto o all'abuso di lassativi.

Chi soffre di disturbo da alimentazione incontrollata, infine, può sperimentare un costante desiderio di mangiare, anche quando la fame non è giustificata fisiologicamente. Spesso cerca di nascondere le sue abbuffate consumando grandi quantità di cibo in segreto e - come accade a chi soffre di bulimia nervosa - dopo questi episodi si sente imbarazzato e colmo di rimorsi.

Risulta evidente come tutti questi comportamenti negativi determinino conseguenze molto serie sulla salute fisica e mentale delle persone che ne soffrono, e che richiedano un trattamento specializzato che coinvolge non solo medici, ma anche psicologi e nutrizionisti.

Ruolo dei medici, degli psicologi e delle famiglie: Un approccio multidisciplinare

Medici e psicologi giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella gestione dei DCA. Effettuare controlli periodici e valutazioni psicologiche approfondite può permettere di individuare precocemente i segnali di allarme e intervenire tempestivamente. Allo stesso modo, le famiglie devono essere educate e sensibilizzate sul riconoscimento dei sintomi e sull'importanza di offrire un sostegno empatico e comprensivo ai propri figli.

In questi casi sono l'unione e la comprensione, unita alla professionalità e alla cooperazione di operatori sanitari, istituzioni e famiglie.

Elementi essenziali per affrontare efficacemente questa emergenza e garantire un futuro migliore alle persone che soffrono di questi disturbi.

Di fronte a questa emergenza sociale, è fondamentale agire con determinazione e coesione per proteggere la salute mentale dei giovani e prevenire il manifestarsi dei disturbi alimentari.

Anche in questo caso la conoscenza genera comprensione, per questa ragione vi invitiamo a conoscere il più possibile questo argomento.

Questi disturbi sono devastanti ma silenti e le persone che amiamo e che ci sono vicine potrebbero star combattendo una guerra da soli, in silenzio ed è proprio per questa ragione che dobbiamo informarci per poter aiutare le persone che amiamo.

Per approfondire l'argomento, riconoscere i disturbi alimentari e capire come intervenire per sostenere psicologicamente chi ne soffre, è possibile consultare il sito: https://psiche.santagostino.it/disturbi-alimentari/