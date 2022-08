Meglio l'acqua in bottiglia o dal rubinetto? Facciamo un po' di chiarezza

La questione relativa all'acqua del rubinetto, alla sua potabilità e alla sicurezza che si ha nel berla è aperta da sempre. Le fazioni in gioco di solito sono due e si dividono tra coloro che sostengono che bere l'acqua del sindaco sia cosa buona e giusta e quelli che, dal canto loro, si fidano poco e preferiscono comprare quintali di bottiglie di plastica all'anno per sentirsi più “al sicuro”.

Come spesso accade in questi casi, la verità sta nel mezzo.

La soluzione più adatta a tutti

Se è vero che l'acqua che arriva nei rubinetti delle nostre case, nonostante i tanti controlli e trattamenti, potrebbe – in casi molto remoti – contenere elementi nocivi, a causa delle tante falle e infiltrazioni presenti nella rete idrica nazionale, d'altra parte anche le acque imbottigliate non sono esenti da eventuali presenze di elementi poco rassicuranti, subendo meno trattamenti di quelle che passano per i vari acquedotti.

E anche in questo caso la soluzione potrebbe stare nel mezzo. I sistemi di purificazione e addolcimento, installabili direttamente a casa, rendono infatti l'acqua della propria abitazione sicura e potabile al 100% senza dipendere da cause esterne. Una soluzione che è peraltro adottata da un numero sempre maggiore di italiani.

Anche qui però saper scegliere l'azienda giusta che sappia venire incontro alle diverse esigenze dei vari clienti è di fondamentale importanza.

Una sicurezza in fatto di qualità dell'acqua

Oceana by Lamborghini Caloreclima è un'eccellenza del settore. Una delle più importanti realtà del panorama nazionale con un'offerta che va dai depuratori a osmosi inversa o a ultrafiltrazione, adatti sia per la propia abitazione che per strutture ricettive e condomini, fino ai frighi gasatori e ai raffreddamenti a banco ghiaccio che rispondono alle necessità di ristoranti e uffici.

Per avere un contatto diretto con il mondo Oceana e con i suoi consulenti il consiglio è quello di fare un giro nello stand che sarà presente alla Festa dell'Unità di Bologna, dal 25 agosto al 18 settembre, oppure di visitare il sito per scoprire Oceana in tutte le sue declinazioni e richiedere un preventivo o un'analisi gratuita dell'acqua.