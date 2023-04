FICO – Biglietti 'open' a prezzi scontati con BolognaToday

Scopri Fico, il parco “da gustare” di Bologna. Per chi ama assaporare tutti i piaceri: ingresso, corsi, degustazioni e tante attrazioni per i più piccoli. Con BolognaToday biglietti a prezzi scontati, a partire da €7.00

Modalità fruizione

Acquista l’Offerta

Ricevi via email, oppure scarica QUI, il tuo biglietto valido per l’accesso al parco

Presenta questo biglietto all’ingresso del parco e goditi la visita

Dettagli aggiuntivi

FICO Eataly World è un parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più grandi al mondo nel suo genere, situato negli ex spazi del Centro agroalimentare di Bologna.

A Fico puoi fare tantissime cose: assistere ai processi produttivi delle più importanti specialità alimentari italiane, ammirare piante ed animali, partecipare a corsi di cucina e di produzione alimentare, acquistare i tuoi prodotti preferiti, partecipare ad eventi, assistere a spettacoli di cucina e soprattutto mangiare! Infatti all’interno di Fico trovi:

30 attrazioni: giostre, padiglioni multimediali, minigolf, ma anche campi sportivi una spiaggia e un’area dedicata al gioco.

13 fabbriche: piccoli laboratori in cui è possibile fare visite guidate e assistere a show multimediali, per imparare come si fa una mortadella, la lavorazione della mozzarella di bufala o il procedimento per creare una forma di Parmigiano Reggiano.

13 ristoranti e 13 bar in cui gustare la cucina italiana con le specialità regionali, e il miglior Street food da gustare lungo le vie di Fico.

Il mercato: tanti prodotti regionali italiani in un unico market.

La fattoria: con mucche, conigli, galline e tutti gli animali da cortile.

I corsi: puoi toccare con mano, impastare, annodare, arricciare, degustare… con 5 corsi su pasta, pizza, gelato, vino, mortadella.

L'offerta

Con il “Biglietto Ingresso” hai incluso un Tour guidato della durata di 30 minuti, durante il quale verrai portato alla scoperta del mondo FICO da personale specializzato.

Con il “Biglietto Ingresso+Degustazione” il Tour guidato ha più gusto!

Una guida specializzata ti condurrà tra le fabbriche, i ristoranti e i chioschi del Parco da Gustare per svelarti le curiosità e le storie delle eccellenze italiane.

In base alla disponibilità degli operatori nel giorno della tua visita farai 5 degustazioni diverse dei vari prodotti: la mortadella del Consorzio Mortadella Bologna IGP, il Parmigiano Reggiano stagionato 12-24-oltre 36 mesi, il Grana Padano, il Prosciutto di San Daniele, e molto molto altro!

L’esperienza avrà la durata di 60 minuti.

Orari di Apertura:

Il parco è aperto dal giovedì alla domenica. Per organizzare al meglio la tua visita consulta gli orari sul Calendario Ufficiale.

Validità

Il biglietto dà diritto ad un ingresso Open valido fino al 30/12/2023.

A FICO i bambini sotto i 90 cm entrano gratis.