Scopri l'importanza della prevenzione dermatologica

La salute della nostra pelle è un aspetto fondamentale del nostro benessere generale, eppure tendiamo a prendercene cura solo superficialmente, senza dedicarle l’attenzione che meriterebbe. Spesso ci ricordiamo di idratarla e proteggerla dal sole solo per preservarne la bellezza, ma trascurare la salute della cute può comportare rischi significativi. Molte patologie cutanee in fase iniziale sono infatti difficili da individuare ad occhio nudo. Ecco quindi l’importanza cruciale di sottoporsi a controlli dermatologici periodici, così da ridurre i tempi tra l’insorgere di una problematica e la sua individuazione.

Anche nel caso di insorgenza di patologie visibile, come cisti e lipomi, e nella fase di cambiamento delle stesse, è importante contattare subito uno specialista per analizzare la situazione e capire se è necessario procedere ed eventualmente come farlo. Quando necessario, è importante ricorrere tempestivamente anche a biopsie e controlli istologici, prelevando campioni di tessuto cutaneo per approfonditi esami di laboratorio.

Per effettuare questo tipo di esami ed eventualmente procedere con la rimozione di nei, cisti e lipomi non è necessario andare in ospedale e aspettare lunghi tempi di attesa. In strutture private come il Poliambulatorio Favilli è possibile trovare chirurghi dermatologici che seguano il paziente in tutto il suo percorso: dallo screening iniziale, alla biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo, fino alla rimozione chirurgica di lesioni superficiali con successivo esame istologico. Il tutto con tempi di attesa ridotti ed effettuando la procedura nel giro di poche ore in una sala ambulatoriale interna con la presenza, se necessario, di un medico anestesista e l’utilizzo di tecniche anestesiologiche, quali anestesia locale o sedazione cosciente. Questo tipo di prestazione viene effettuata anche in posizioni molto particolari come, ad esempio, il viso, la testa e il collo. È grazie a controlli così accurati e avanzati che è possibile individuare l’insorgenza di patologie della pelle quando sono ancora nella loro fase iniziale, aumentando notevolmente le chance di una loro risoluzione positiva.

Poliambulatorio Favilli: il tuo alleato per la salute della pelle (e non solo)

Il Poliambulatorio Favilli, centro d'eccellenza in ambito di prevenzione e diagnosi, nasce nel 2015 e si pone come una struttura all'avanguardia, dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla chirurgia ambulatoriale. Il poliambulatorio ha come obiettivo quello di porre al centro della propria attività l’esigenza del paziente, il suo stato di salute, nel rispetto della riservatezza e della privacy, con l’attenzione umana e la competenza professionale necessarie a soddisfare ogni bisogno di diagnosi e cura.

Grazie ad un'équipe di professionisti costantemente formati sulle nuove tecnologie, presso il centro è possibile effettuare check-up completi e accurati riducendo al minimo i tempi d’attesa. Vengono eseguiti anche interventi di piccola chirurgia nell'apposita sala ambulatoriale interna. Se necessario, o su richiesta del paziente, è disponibile la presenza di un anestesista durante l'operazione.

Gli interni, caratterizzati da un design moderno e accogliente, sono attentamente progettati per creare un ambiente accogliente che metta i pazienti a proprio agio durante le consultazioni.

Prenota la tua visita dermatologica di controllo

