Nuove opportunità di lavoro nel settore del telemarketing

Cosa significa svolgere attività di telemarketing? Consiste nel contattare telefonicamente nuovi potenziali clienti con l’obiettivo di informarli ed interessarli all’attività proposta.

Al termine della conversazione l’esito può essere positivo, se la persona contattata decide di accettare un ulteriore approfondimento previo appuntamento, o negativo, se l’interesse non risulta corrisposto.

La figura dell’operatore di telemarketing è in linea anche con le attuali esigenze di lavoro in modalità smart working dal momento che può essere svolta sia in ufficio che, previo opportuna formazione, da remoto.

Segnaliamo inoltre che l’operatore di telemarketing, rispetto al passato, è una figura formalmente regolamentata in grado di garantire un riscontro economico di certo interesse.



Cosa serve per diventare un buon operatore di telemarketing?

In pochi istanti bisogna cogliere l’attenzione della persona contattata; il possesso di una buona dialettica è pertanto la condizione essenziale per svolgere l’attività con successo.

L’operatore, infatti, deve osservare le indicazioni che gli vengono fornite riguardanti la condotta della telefonata e il suo contenuto, impreziosendole con la propria abilità di convincimento finalizzata all’obiettivo.

Cordialità e determinazione sono i restanti requisiti fondamentali che ne completano il profilo. Anche in caso di esito negativo, infatti, l’immagine dell’operatore e quella aziendale devono sempre mantenere un livello ottimale.



Offerta di lavoro in ambito giornalistico-editoriale

L'ufficio marketing della Mediacenter, azienda leader nel settore giornalistico/editoriale, cerca per l’ampliamento dell’organico 10 profili part/full-time; l’attività da svolgere è di marketing telefonico.



Il candidato ideale è in possesso di ottime capacità dialettiche, forte determinazione e

disponibilità immediata.

Mediacenter offre fisso mensile di € 1.200, più elevati incentivi e possibilità di crescita professionale nel settore.



La sede di lavoro si trova in Bologna centro.



È richiesto l’invio della propria candidatura, completa di curriculum vitae aggiornato, all’indirizzo mail direzione.internationalgroup@gmail.com.



Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 051/2961145.