Operai di produzione, si cercano 20 figure da inserire in azienda: lavoro su tre turni

Per azienda con sede in provincia di Modena, Adecco si occuperà della selezione di venti figure da inserire come operai di produzione: addetti montaggio motori, addetti montaggio carrozzeria, verniciatori, operatori cnc e saldatori. Saranno valutati profili su tutto il territorio nazionale purchè disponibili al trasferimento e/o con appoggi in zona.

Il candidato ideale ha un diploma tecnico meccanico/elettrotecnico/elettronico, esperienza anche breve nel settore o in assenza di esperienza grande motivazione e passione per il ruolo. È richiesta disponibilità su tre turni, dal lunedì al venerdì.

IL DETTAGLIO DELL'OFFERTA

Nello specifico, il candidato prescelto sarà inserito con un iniziale contratto a tempo determinato scopo assuntivo e andrà ad occuparsi di assemblaggio componenistica su linea semi automatizzata, montaggio e smontaggio carrozzeria, finitura pezzi, carteggiatura, lucidatura, lavorazioni meccaniche e controllo qualità con utensili, saldatura e lastratura pezzi.

Per candidarsi basterà compilare il form presente sul sito Adecco o inviare una mail a: automotive.modena@adecco.it.