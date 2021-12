Imola: nuova offerta di lavoro per addetti/e all'assemblaggio e montaggio

Avete già pensato alla vostra lista dei buoni propositi in occasione dell'anno che sta per arrivare? Questo è il momento giusto per farlo e mettersi in gioco: se sei appassionato di meccanica è attiva l'offerta di lavoro che fa al caso tuo.

Vorresti inserirti in una realtà dinamica e in forte evoluzione? Inizia il 2022 con questa nuova opportunità: per potenziamento del proprio organico interno, Adecco ricerca per un'importante azienda a Imola, provincia di Bologna, operante nella produzione di componenti meccanici ed elettrici, degli addetti/e all'assemblaggio e montaggio.

Candidati subito all'annuncio!

Di cosa ti occuperai

Gli operai specializzati nel ruolo si occuperanno nel dettaglio di assemblaggio e montaggio di pezzi e componentistica di natura sia elettrica che meccanica per il settore metalmeccanico, con disponibilità di lavoro full time e contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroga.

I requisiti

La figura ideale dovrebbe avere i seguenti requisiti tecnico/motivazionali:

diploma o qualifica in ambito meccanico, meccatronico o elettrotecnico;

preferibile esperienza pregressa nel ruolo;

conoscenza del disegno meccanico e/o elettrico.

Cosa aspetti? La data di inizio prevista è fissata il 10 gennaio 2022: comincia il nuovo anno con una marcia in più, candidati subito!