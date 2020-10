Al giorno d'oggi esistono alcune figure professionali tanto richieste quanto spesso irreperibili. Una di queste è proprio l'elettricista, un lavoro che richiede una grande preparazione tecnica, proprio perchè il compito di questo professionista è garantire la sicurezza e l’efficienza di abitazioni private o edifici pubblici.

Le competenze dell'elettricista

Questa figura professionale, estremamente richiesta dal mercato del lavoro, deve avere delle buone conoscenze in alcuni settori speciali come il funzionamento dei circuiti elettrici, i concetti di elettrotecnica e il disegno tecnico. Una preparazione tecnica in grado di fare la differenza, e che andiamo a scoprire più nel dettaglio.

La professionalità di un elettricista si forma prima sui libri e poi sul campo, come qualsiasi altra professione certificata. Ecco perchè è consigliato prendere una laurea in materia tecnica specifica, ottenuta presso un’università statale, o il diploma di scuola secondaria superiore con indirizzo tecnico. In questo secondo caso, poi, è previsto anche un periodo di prova di almeno un anno continuativo presso un professionista o una ditta specializzata nel settore elettrico.

Come diventare elettricista

Per diventare un ottimo elettricista il percorso formativo consigliato è quello di un diploma di perito elettrotecnico, ottenuto in una scuola professionale per corsi di elettricista. Una volta che si è in possesso del diploma, un altro passo importante è rappresentato proprio dalla pratica: per questo motivo è fondamentale, dopo aver ottenuto il titolo di studio necessario, mettersi alle dipendenze di un professionista o cercare di entrare nei programmi di stage previsti da alcune ditte. E' anche consigliato iniziare a fare degli interventi in autonomia per imparare effettivamente sul campo tutte le tecniche necessarie all'esecuzione dei lavori.

Se si desidera lavorare nelle amministrazioni pubbliche è necessario superare un concorso pubblico, che invece non è richiesto per lavori in case o aziende private.

Qualunque sia il modo in cui si decida di lavorare, l'elettricista è un tipo di professionista che, con una buona e costante attenzione nei confronti dell’aggiornamento, può ambire a una costante crescita lavorativa ed economica.

