Come diventare manutentore meccanico

Il manutentore meccanico è una figura sempre più ricercata nel mercato del lavoro, grazie ad alcune peculiarità che la rendono fondamentale in molti ambiti. Questa figura si occupa infatti di riparare macchinari di diverso genere e tipo: controlla e ripara impianti e macchine utensili, curandone e valutandone il buono stato e il corretto funzionamento.

Proprio per le sue funzioni trasversali, il manutentore meccanico è una delle figure più ricercate in quelle città d'Italia che hanno vissuto il boom dell'industria meccanica, come Bologna, che grazie alla sua posizione geografica riveste ancora un ruolo centrale nel sistema di trasporti e comunicazioni di tutta Italia, e che resta un esempio particolare di modello industriale, in grado di competere con quelli del più noto “triangolo industriale” di Torino, Milano e Genova. Proprio a Bologna, infatti, sono attualmente aperte numerose posizioni lavorative per manutentore meccanico.

Il ruolo

Un manutentore meccanico solitamente ha una formazione in ambito meccanico, un diploma ad indirizzo meccanico, elettromeccanico o meccatronico. Sono fondamentali, inoltre, conoscenze in meccanica, elettrotecnica, elettronica, meccatronica, idraulica, impiantistica e automazione industriale.

Sul lavoro, il manutentore meccanico effettua diversi tipi di manutenzione:

manutenzione delegata, che riguarda le operazioni di basso livello di intervento svolte dagli operatori nel processo produttivo

manutenzione preventiva, che riguarda la sostituzione di parti delicate della struttura della macchina senza effettuare la diagnosi del loro stato effettivo

manutenzione predittiva, che riguarda la verifica della funzionalità delle macchine e degli impianti mediante analisi strumentali predeterminate

manutenzione ispettiva, che riguarda la verifica periodica della funzionalità della macchina e la diagnosi sia del problema che dell'urgenza con cui è necessario intervenire

manutenzione a guasto, ossia l'analisi dell'anomalia del funzionamento di una macchina rilevata da terzi e la valutazione delle conseguenze per la sicurezza.

