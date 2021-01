Come diventare tecnico di laboratorio

Sei una persona curiosa, ami l'ambito scientifico e le attività analitiche? Il tecnico di laboratorio potrebbe essere il lavoro giusto per te. Scopriamo in questo articolo il suo ruolo, i requisiti necessari per ricoprirlo e gli sbocchi professionali.

Il tecnico di laboratorio

Il tecnico di laboratorio è una figura molto richiesta in ambito lavorativo, che conduce analisi ed esegue test in laboratori di analisi, di R&D, di produzione e di controllo qualità. Nello specifico, questo professionista svolge analisi quantitative e qualitative, test di laboratorio, misurazioni; si occupa inoltre della stesura di report del lavoro svolto, supportando operativamente i gruppi scientifici di chimici, biologi, ingegneri e ricercatori.

Le attività

Andando più nel dettaglio, il tecnico di laboratorio utilizza quotidianamente gli strumenti necessari per effettuare le analisi - come microscopi, spettrometri, densimetri e provette - documentando e registrando i dati delle analisi dei campioni. Non solo: questo professionista ha il compito anche di conservare l'attrezzatura usata in laboratorio, pulendola e sterilizzandola ad ogni utilizzo e conducendo test periodici per verificarne la perfetta efficienza.

Gli sbocchi professionali

Il tecnico di laboratorio può lavorare in diversi ambiti, a seconda del tipo di analisi che è chiamato a svolgere: chimiche, biomediche, ambientali. A livello industriale, per esempio, il professionista lavora nei laboratori di analisi chimiche, dove si occupa soprattutto di prove per il controllo qualità di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, come nell'industria tessile, nella produzione di plastiche o nell'industria agroalimentare. In alternativa, il tecnico di laboratorio può lavorare in progetti di ricerca e sviluppo di materiali, anche in questo caso in vari settori come quello automobilistico, medicale o farmaceutico.

Il percorso di studi

Per diventare tecnico di laboratorio è necessario conseguire la laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico. Per svolgere al meglio questa professione sono inoltre richieste precisione, doti analitiche e capacità di lavorare in team.

Stai cercando lavoro come tecnico di laboratorio?

Scopri tutti gli annunci attivi su Bologna