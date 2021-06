Lavoro, il ruolo dell'impiegato commerciale e come diventarlo

Le offerte di lavoro rivolte a figure commerciali sono in continuo aumento. Nell'era del post lockdown, infatti, numerose aziende, sia di grandi che di piccole dimensioni, hanno esigenza di ripartire con il business, cercando nuovi clienti e nuove opportunità lavorative o rafforzando e ampliando quelle in essere. Al tempo stesso, molte realtà si trovano a fare i conti con un bilancio in negativo, a causa dei numerosi crediti accumulati e difficili da recuperare.

Ecco che allora l'impiegato commerciale diventa una figura chiave in molti settori lavorativi; in questo articolo scopriamo nel dettaglio di che cosa si occupa e come diventarlo.

Il ruolo dell'impiegato commerciale

Figura versatile e spesso fondamentale in ogni realtà lavorativa, l'impiegato commerciale si occupa di numerose attività, tra cui la preparazione delle richieste di acquisto e dei documenti di trasporto, la gestione dei solleciti al cliente, l'analisi dei credii incagliati ed il conseguente recupero crediti.

Non solo: oltre alle mansioni amministrative e di lavoro d'ufficio, un impiegato commerciale si occupa dell'elaborazione di offerte commerciali, fatturazione, bollettazione e preparazione di reportistica commerciale.

Spesso, inoltre, questa figura può affiancare il team di vendita, supportando le società nell'implementazione di strategie commerciali, anallizzando i dati di vendita e partecipando alla definizione delle azioni commerciali.

Le competenze richieste

Solitamente, per trovare lavoro come impiegato/a commerciale è richiesto un diploma tecnico commerciale (ragioneria) o una laurea in Economia Aziendale o affini. La formazione di un impiegato commerciale deve infatti comprendere materie di studio come ragioneria, contabilità, economia aziendale, diritto commerciale, scienza delle finanze, gestione documentale, informatica.

In particolare, le competenze informatiche di base sono molto utili per il lavoro di impiegato commerciale, come saper usare i fogli elettronici di calcolo (Excel), database e software gestionali.

A livello di soft skills, invece, è necessario avere spiccate doti di comunicazione, orientamento al risultato, attitudine positiva, forte predisposizione al lavoro di squadra e, spesso, un'ottima conoscenza della lingua inglese.

Offerte di lavoro per impiegato commerciale

Stai cercando lavoro come impiegato commerciale? Scopri tutte le posizioni aperte da Adecco su Bologna!