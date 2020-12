Gli esperti di Cyber security: chi sono i maghi della sicurezza informatica, cosa fanno e quanto guadagnano

Se amate i sistemi, le reti e i linguaggi di programmazione avete nelle vostre mani tre dei requisiti fondamentali per diventare un esperto di cyber security.

In questi ultimi anni, complice un quadro di attacchi informatici in costante e preoccupante aumento, sta diventando una figura professionale sempre più richiesta dalle aziende. Secondo quanto rilevato anche dai recenti rapporti dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, gli attacchi hacker a livello mondiale sono aumentati in maniera considerevole. Un attacco informatico, nel 2020, secondo i numeri forniti dal Dirigente della Polizia Postale Riccardo Croce, avviene ogni 11 secondi. Nel raffronto fra i primi sei mesi del 2019 e i primi sei mesi del 2020, sono aumentati del 390%.

Pensiamo allo scandalo dei dati personali che Cambridge Analytica aveva preso da milioni di account Facebook, senza il consenso dei diritti interessati, per usarli per propaganda politica. E’ stato uno degli attacchi informatici più gravi della storia. Dopo il trauma iniziale, però, ha contribuito a far comprendere anche ai più retrogradi tra coloro che hanno in mano il comando delle più variegate realtà aziendali, che la sicurezza informatica non è un lusso, una spesa in più, ma è e deve essere uno degli investimenti prioritari perché, per definizione, protegge l’azienda.

L’esperto in cyber security: una figura necessaria

Proteggere la propria azienda è doveroso e per farlo bene bisogna avere una figura specializzata che sia aggiornata su quello che sta succedendo in quest’epoca in cui la spinta verso la digitalizzazione è sempre più crescente in ogni ambito e il mondo del lavoro cambia rapidamente. Ogni giorno le tecnologie sono sempre più innovative, la velocità di sviluppo e di divulgazione è in costante ascesa, cambia il mercato e i modelli di produzione di tutto il mondo.

Tutti processi già in atto che il Coronavirus ha contribuito a accelerare e che andrà a ridefinire nel prossimo futuro. L’unica certezza è quanto sia davvero miope non comprendere quanto sia importante avere in squadra un valido esperto di cyber security. Esporreste mai il vostro pc ai rischi del web, ora che navigate sempre di più e sono sempre di più i vostri acquisti online, senza un valido antivirus? La stessa domanda dovrebbero farsela i capi delle aziende che hanno in gioco una posta decisamente più alta.

Esperto in cyber security: chi è che cosa fa

L'esperto di sicurezza informatica, che come abbiamo già sottolineato, dovrebbe essere presente all'interno di ogni azienda ha due grandi responsabilità:

1) prevezione

2) intervento

Tra i suoi compiti, infatti, deve:

proteggere le risorse digitali dell'azienda da attacchi e minacce;

comprendere e refertare tutte le minacce dalle più piccole alle più grandi;

formare le risorse affinchè siano consapevoli dei rischi e pronte a intervenire;

comunicare ai dipendenti tutti i rischi;

essere costantemente aggiornato.

Come si diventa un esperto di cyber security

Il primo requisito è quello di avere una grande passione per l'ambito informatico. Gran parte della formazione avviene tramite la pratica e il costante aggiornamento anche da fonti autorevoli sul web. Ci sono, però, in tutta Italia percorsi di studio d'eccellenza con lauree informatiche e magistrali sui temi della sicurezza e della Cyber security.

Per rimanere sempre aggiornati sui temi di questo settore un punto di riferimento è sicuramente il security summit, l'evento più importante sulla cyber security.

A questo indirizzo trovate tutte le date in programma la prossima primavera in alcune delle principali città italiane.

il salario medio di un Cyber Security Manager in Italia è di 69.066€, con un range che spazia dai 48.500€ agli 85.575€ (fonte: ERI Economic Research Institute, dati basati su sondaggio effettuato con aziende e impiegati italiani). Ma ci sono professionisti che guadagnano fino a 175.000€.

L’esperto di Cyber Security è un professionista necessario, richiesto e ben remunerato.