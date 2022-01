I requisiti per lavorare come operaio specializzato

L'operaio specializzato è una delle figure più richieste dal mercato del lavoro, grazie alle sue competenze approfondite che lo rendono necessario in numerose realtà produttive.

Gli operai specializzati sono infatti figure tecniche a tutti gli effetti, sono professionisti che mettono le mani (e la testa) su computer, su azionamenti, che raccolgono dati e che realizzano schede di lavorazione, grande patrimonio delle aziende.

Questi professionisti sono molto ricercati soprattutto nelle piccole imprese, dove è particolarmente apprezzata la versatilità professionale e la duttilità nell'utilizzo competente di macchinari diversi e nello svolgimento di mansioni generalmente richieste a profili diversi.

L'operaio metalmeccanico

Tra gli operai specializzati, l'operaio metalmeccanico è una delle figure più richieste, che include diverse competenze e riserva ottime opportunità di carriera.

In particolare questa figura si occupa di lavorare il metallo e produrre manufatti, anche se quello dell’industria metallurgica è un settore talmente vasto e multiforme che non può certo essere riassunto in poche righe.

L’operaio metalmeccanico, infatti, può mettersi alla prova in tantissimi ambiti: la produzione di utensili, macchinari o impianti, la creazione di pezzi di ricambio o di componenti, la carpenteria metallica, la costruzione di grandi macchinari come treni, aerei, navi, automobili.

Il trampolino di lancio per diventare operaio metalmeccanico è sicuramente la pratica, basata sull’esperienza e su periodi agevolati di apprendimento sul campo, come stage e apprendistato.

Come diventare operaio specializzato

Per diventare operaio specializzato non esiste una formazione specifica: molto spesso i datori di lavoro richiedono un diploma di scuola superiore, preferibilmente di tipo tecnico.

Un altro requisito preferenziale è la precedente esperienza di lavoro, anche breve, in stabilimenti produttivi.

Le offerte di lavoro per operai specializzati a Bologna

In una città come Bologna, dove il settore della produzione meccanica, della logistica e della grande industria sono preponderanti, è frequente trovare annunci di lavoro dedicati proprio agli operai specializzati.

Leggi subito le offerte di lavoro e scopri l'annuncio più adatto alle tue esigenze, per dare un reale slancio alla tua carriera!