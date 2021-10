Vorresti entrare a far parte di una grande realtà aziendale che si occupi sia della tua formazione che della tua crescita professionale? Sei un giovane con l’ambizione di mettersi in gioco in un’esperienza formativa all’interno di un grande gruppo imprenditoriale? Non farti allora sfuggire la straordinaria occasione proposta da Adecco: il Graduate Program Field Experience.

Graduate Program "Field Experience": cos'è e a chi è rivolto

Rivolto ai neolaureati senza esperienza, il Graduate Program "Field Experience" di Adecco offre l’imperdibile opportunità di intraprendere un percorso formativo ed esperienziale di circa 24 mesi. Un interessante percorso in cui verrai affiancato a dei professionisti e dove avrai la possibilità di ricoprire diversi ruoli (Account Specialist, Branch Manager e tanto altro ancora) che ti permetteranno di conoscere da vicino la realtà di un gruppo leader nei servizi dedicati alla gestione delle risorse umane.

Il percorso prevede il raggiungimento di 4 diversi punti, alternando momenti di apprendimento e di pratica sul campo pensati per favorire lo sviluppo del talento, il raggiungimento di autonomia nel ruolo e per coltivare il proprio team spirit, la propria attitudine all’imprenditoria, per orientarsi verso la responsibility e la customer centricity.

Scopri di più e come partecipare!

Come funziona il Graduate Program "Field Experience"

In 24 mesi il programma consente di svolgere diverse attività sul campo e di affiancare alcune fra le figure più importanti dell'organizzazione Adecco fino alla completa gestione di una Branch, consolidando così un’esperienza di business necessaria per poter raggiungere ruoli di responsabilità anche a livello aziendale. Ecco i punti del programma:

Learning Experience: una fase di on-boarding formativo sulla cultura del Gruppo e sul Business, insieme all’affiancamento alle figure chiave del field per facilitare il passaggio al ruolo di Account Specialist. Action Experience: una fase utile ad acquisire maggiore autonomia nel ruolo e consapevolezza rispetto agli obiettivi della Branch di riferimento. L’Account Specialist all’interno della propria Branch ha infatti la responsabilità dell’attività di sviluppo commerciale sul segmento di piccole e medie aziende. Get in the (new) role experience: in questa fase prosegue il training on the job in affiancamento alle figure senior e viene raggiunto il ruolo di Sales Account, con la gestione di maggiori complessità legate allo sviluppo del business. Target Role & Mentorship Experience: la conclusione di questo percorso prevede il raggiungimento della posizione di Branch Manager e cioè della figura che ha la responsabilità di gestire la realtà di una Branch, del suo fatturato e del suo team. Un programma di Mentoring sarà di supporto allo sviluppo del People Management.

La ricerca è stata aggiornata ed è attiva su queste sedi:

Lombardia: Melzo, Castiglione, Suzzara, Fino Mornasco, Varese, Magenta, Ostiglia, Romano, Palazzolo

Piemonte: Gravellona, Novara

Liguria: Genova

Emilia Romagna: Fidenza, Bologna

Trentino: Trento, Rovigo

Veneto: Bassano, Vicenza, Padova, Treviso, Verona

Toscana: Firenze

Abruzzo: Pescara

Lazio: Roma

Campania: Napoli

Puglia: Bari

Se ritieni di essere una persona intraprendente, comunicativa, curiosa di conoscere il mondo del Sales e disponibile alla mobilità sul territorio nazionale Adecco cerca proprio te: candidati subito!