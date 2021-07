Sei in cerca di un'occupazione ma non sai da dove iniziare? Ecco l'opportunità che ti aiuterà nel processo di ricerca dell'impiego più adatto alle tue esigenze e competenze: gli Open Day organizzati dalle filiali di Adecco per supportare attivamente tutti coloro che sono alla ricerca di un primo lavoro o di una nuova opportunità professionale.

È proprio questo l'obiettivo di Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano. A partire dal mese di luglio e per quelli a seguire l'azienda ha deciso di offrire un'opportunità concreta per chi è alla ricerca di un lavoro, aprendo le porte di oltre 250 filiali italiane e mettendo in contatto diretto tutti coloro che vorranno mettersi in gioco con oltre 8.000 opportunità professionali aperte su tutto il territorio nazionale.

Scopri il programma degli Open Day!

Open Day: come funzionano

Durante gli Open Day le filiali Adecco saranno a tua completa disposizione e ogni candidato avrà l’opportunità di conoscere da vicino le posizioni aperte che meglio si sposano con il profilo professionale, le competenze e le attitudini di ognuno. Grazie alla consulenza dei recruiter presenti in filiale, inoltre, i candidati avranno la possibilità di effettuare una valutazione del proprio Curriculum Vitae e verificare la loro Digital Reputation, elemento da non sottovalutare nell'epoca dei social media.

Le filiali Adecco distribuite su tutto il territorio nazionale ti aspettano la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18, per valutare insieme le posizioni in linea con il tuo profilo, il tuo percorso di studi e le tue precedenti esperienze lavorative. Gli esperti ti aiuteranno a valutare la soluzione migliore in base alle tue competenze e attitudini.

Andrea Malacrida, Country Manager The Adecco Group in Italia, in occasione di questo importante evento ha commentato: "In un momento storico in cui le opportunità lavorative stanno tornando ad essere numerose come testimoniato dall’Istat, che nel mese di aprile 2021 ha registrato un incremento di oltre 120 mila occupati rispetto a gennaio 2021, è fondamentale favorire l’incontro tra domanda e offerta. Questo è l’obiettivo principale degli Open Day che stiamo organizzando su tutto il territorio italiano: abbiamo oltre 8.000 posizioni aperte in questo momento e vogliamo fare in modo che le nostre filiali tornino ad essere il vero punto di contatto tra candidati e mercato del lavoro, dopo oltre un anno di pandemia".

Cosa aspetti? Per maggiori informazioni e per scoprire il programma degli Open Day regione per regione clicca qui.