I requisiti per lavorare con i bambini nei nidi e nelle scuole materne

Ami i bambini e vorresti lavorare con loro? Sono numerosi gli sbocchi lavorativi nel settore per l'educazione all’infanzia, ma non sempre i giovani conoscono i requisiti necessari per lavorarci.

Uno step preliminare per comprendere quale percorso intraprendere consiste nella scelta se diventare educatore/trice di asilo nido o maestro/a di asilo, poichè a seconda della professione è richiesto un determinato percorso formativo da seguire. Non solo: chi desidera avvicinarsi a questi ambiti deve essere consapevole che si tratta di lavori molto gratificanti, ma di grande responsabilità, che richiedono inventiva molta pazienza.

Entrambe le figure infatti, oltre che occuparsi fisicamente dei bambini, hanno il compito anche di farli giocare e stimolarli intellettualmente, con attività sempre nuove.

L'educatore di asilo nido

In particolare, l'educatore degli asili nido si occupa di bambini da 0 a 3 anni, contribuendo a creare un ambiente in cui i bambini possono giocare e imparare nuove abilità e coinvolgendoli in attività stimolanti come la lettura e il disegno. Questa figura si occupa inoltre di garantire le cure di base dei neonati e dei bambini più piccoli, prestando attenzione all'igiene e aiutando alcuni bambini a mangiare, a seconda dei casi.



L'educatore, inoltre, diventa una figura chiave anche per i genitori, monitorando lo stato emotivo dei bambini e i suoi comportamenti ed eventualmente pianificando i pasti, nel caso in cui qualcuno abbia un'allergia alimentare.

Il maestro di asilo

Un maestro di asilo, invece, lavora con i bambini dai 3 ai 6 anni, fornendo un ambiente stimolante, sicuro ed igienico per bambini e supervisionando la sicurezza e il benessere dei piccoli. Deve inoltre assicurarsi che giocattoli, mobili ed attrezzature siano correttamente pulite e disinfettate e prepara programmi ludici che favoriscano lo sviluppo fisico, cognitivo, emotivo e sociale dei bambini. Un altro compito importante è quello di favorire la crescita dell'autostima e dell'autonomia di ogni bambino, aiutando ad esprimersi rispondendo con domande stimolanti, grazie alla conoscenza delle diverse tecniche d'insegnamento. Come per l'educatore del nido, anche un maestro di asilo deve mantenere un dialogo costante con i genitori, aggiornandoli sui progressi dei loro figi e su eventuali criticità. I requisiti per lavorare in un asilo nido Ora che abbiamo spiegato nel dettaglio i diversi compiti a seconda del ruolo, vediamo i titoli richiesti. Per lavorare come maestro in un asilo nido, vi sono due strade da poter seguire: un corso di formazione specializzato, spesso rilasciato dalla Regione e che non necessita di Laurea, o una Laurea in Scienze dell’Educazione, che prevede un corso di studi di 5 anni con tirocini annessi. Questo secondo percorso formativo è più completo e permette di lavorare non solo con bambini, ma anche con disabili e anziani. Se si preferisce, invece, frequentare un corso di formazione della Regione, si otterrà un attestato che permette di partecipare anche a bandi di concorso in strutture che offrono servizio baby parking e ludoteche.

I requisiti per lavorare nelle scuole materne

Se si desidera lavorare come maestro d'asilo, occorre essere in possesso di una Laurea in Scienze della Formazione Primaria (della durata di 5 anni) oppure conseguire un corso di formazione. Oltre al corso di Laurea in scienze della formazione primaria gli studenti saranno tenuti a partecipare ad un tirocinio che permetterà loro mettere in pratica con supporto di altre maestre in carriera i propri studi teorici acquisiti durante il corso di Laurea.

Sei pronto a lavorare in questo ambito così stimolante?