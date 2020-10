Le figure professionali più richieste nel digital

Il mercato del lavoro cambia in continuazione, e con esso le professioni e i ruoli più ricercati. Negli ultimi anni si è parlato sempre più spesso di digital transformation, un termine che racchiude molti ambiti e concetti e che si potrebbe semplificare nell'insieme di cambiamenti prevalentemente tecnologici, culturali, organizzativi e manageriali, associati con le applicazioni di tecnologia digitale.

Le nuove strategie aziendali di marketing sono spesso affidate a professionisti che uniscono la conoscenza del marketing tradizionale a quelle del web marketing e dei social network. Se da una parte queste evoluzioni si traducono in nuove opportunità lavorative, dall'altra è utile conoscere le nuove professioni emergenti nel digitale.

1. Community Manager

Il Community Manager è uno dei lavori più richiesti e maggiormente in crescita. In particolare questa figura ha il compito di gestire e moderare una community online, interfacciandosi con gli utenti e i loro commenti e lanciando nuove discussioni. Una delle doti principali del Community Manager è la scrittura, insieme ad ottime capacità manageriali e comunicative. Questa figura può lavorare come dipendente in agenzia o in un'azienda, o come consulente e/o freelance.

2. SEO Specialist

L’esperto SEO è la figura professionale che ottimizza i contenuti di un sito internet per i motori di ricerca, aiutando siti e blog ad essere facilmente trovati sui motori di ricerca. In particolare, il SEO Specialist utilizza una serie di tecniche che aiutano Google ad indicizzare le pagine web e aumentarne la visibilità, all'interno di un lavoro a tratti complesso, ma molto stimolante: capire i desidei degli utenti e le loro modalità di ricerca, scrivendo contenuti che ne soddisfino l'intento. Dalla scelta delle keywords giuste alla scrittura in ottica SEO, le attività di questa figura sono molteplici, e sempre più richieste.

3. Web Content Editor

Dal SEO alla creazione di contenuti il passo è breve, con alcune differenze sostanziali. Qui parliamo infatti del Web Content Editor, una delle figure professionali più importanti che sta emergendo sul web. Questo tipo di professionista ha il compito di produrre contenuti digitali e di generare un dibattito attivo su tutti i canali di comunicazione disponibili (blog, piattaforme social, chat). Sotto questa definizione molto ampia rientrano i blogger, i copywriter e i web editor, tutte figure che devono essere in possesso di grandi doti di scrittura e della capacità di rielaborare testi che attirino l’attenzione di chi legge.

4. Digital PR

Dai contenuti alle relazioni, più precisamente le Digital PR. Le figure che lavorano in questo ambito creano infatti una relazione con i protagonisti del web - influencer, community manager, blogger o giornalisti - cercando di ottenere la loro attenzione per dare visibilità alla notizia di un servizio/prodotto o di un evento che si desidera promuovere. Compito di un/a Digital PR è inoltre quello di costruire un’agenda di contatti da coinvolgere nei singoli progetti, realizzando report dettagliati sull’andamento dell’attivià. Questa nuova figura professionale del web può lavorare nelle agenzie di comunicazione o come consulente freelance.

