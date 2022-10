Il grasso del prosciutto fa bene alla salute? La risposta potrebbe sorprenderti

Il grasso del prosciutto fa bene alla salute? La risposta potrebbe sorprendere. Se ci atteniamo all’ambito di una regolare nutrizione (di un adulto sano), viene consigliato di assumere una giusta quantità di grassi al giorno, pari cioè al 25-30% del totale delle calorie. Questi forniscono al nostro organismo un concentrato di energia elevato (circa 9 kcal/g) e, allo stesso tempo, acidi grassi, di cui il prosciutto crudo è ricco.

Questo salume contiene acidi grassi come l’Omega 3 e l’Omega 6, fondamentali per il funzionamento del sistema nervoso e del sistema immunitario. La presenza di salumi nella nostra dieta, inoltre, è consigliata anche perché, in generale, tutti rappresentano una fonte di proteine, sali minerali e vitamine.

Il prosciutto crudo in una dieta bilanciata

Nello specifico, il prosciutto crudo è un non insaccato ed è frutto della disidratazione e della stagionatura della coscia del maiale. Si tratta di una carne conservata che contiene una dose minore di colesterolo rispetto ad alcune varietà di pesce (per esempio rispetto al branzino), tanto che i nutrizionisti valutano in maniera positiva il suo giusto consumo in una dieta equilibrata.

Per conoscere meglio da vicino le proprietà di questo importante salume, abbiamo fatto visita a La Prosciutteria che a Bologna ha due locali in via G. Oberdan e un altro locale in via del Pratello. Locali che sono considerati come “botteghe d’altri tempi”, quelle dove si possono trovare salumi, formaggi e vini locali, e da non confondere con ristoranti.



Qui abbiamo incontrato e ascoltato l’opinione del maestro assaggiatore di salumi Dottor Alberto Manfredi, il quale ha spiegato come “i maiali allevati con i metodi di oggi sono molto diversi da quelli allevati nel secondo dopoguerra o alla fine del secolo scorso”. Questo ha permesso non solo un miglioramento innegabile del prodotto in fatto di gusto e aromi, ma anche dal punto di vista strettamente nutrizionale.

Manfredi ha aggiunto: “Le tecniche di allevamento, di conservazione e trasformazione della materia prima, nonché l’alimentazione esclusivamente vegetale con integrazione di vitamine e sali minerali, hanno fatto sì che i valori nutrizionali migliorassero. Per esempio, la percentuale di grassi insaturi è passata dal 60% al 30% negli ultimi anni; sali e nitrati sono diminuiti e sono, invece, aumentate alcune vitamine del gruppo B”.

Perché consumare un prodotto artigianale

Nata a Firenze in via de’ Neri, La Prosciutteria offre un crudo a marchio proprio, che, come afferma Manfredi, “è ricavato solo da cosce di suino italiano della filiera di produzione di prosciutti DOP”. Questo permette a chiunque lo assaggi di percepire in maniera chiara tutti i profumi e gli aromi che sprigiona.

Il locale ha fatto della qualità la sua missione. Offre, infatti, esclusivamente prodotti artigianali accuratamente selezionati tra i migliori produttori locali, nazionali e internazionali.