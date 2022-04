La natura: preziosa alleata contro lo stress

Il progresso e la tecnologia hanno rivoluzionato le nostre città e il nostro modo di vivere, portandoci a trascorrere sempre meno tempo a contatto con la natura.

Ciò ha influenzato ampiamente il nostro fisico, portando alla formazione di problematiche quali stress e ansia, che rappresentano le maggiori criticità per la nostra salute.

La natura è la nostra prima alleata contro lo stress

Trascorrere del tempo immersi nel verde, a contatto diretto con la natura, apporta benessere fisico e psicologico.

Sempre più studi affermano come le attività all’aria aperta contribuiscano in maniera importante a controllare e limitare i danni di ansia e stress.

Uno studio americano pubblicato nel 2014 ha analizzato i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, prima e dopo una passeggiata di 30 minuti nel parco e i risultati hanno confermato un netto abbassamento della concentrazione nel sangue.

In parole povere camminare e allenarsi in un bosco risulta essere un potente antistress.

Come la natura rafforza il sistema immunitario

Un altro grande pregio delle attività all’aria aperta è rappresentato da un netto rafforzamento del sistema immunitario.

Uno studio finlandese dell’università di Helsinki, in collaborazione con i colleghi dell’ateneo di Praga ha misurato diversi parametri in 75 bambini, constatando come la pelle, il microbiota intestinale e i marcatori immunitari siano migliorati e aumentati considerevolmente dopo un mese di attività all’aria aperta.

Si può quindi facilmente dedurre come le attività outdoor e il contatto con la natura siano dei potentissimi alleati per la nostra salute.

