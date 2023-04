Natura, cultura, arte e sapori: alla scoperta dell’Aragona

La primavera è finalmente arrivata, le giornate si stanno via via allungando e le temperature si fanno di giorno in giorno più miti: condizioni climatiche, insomma, ideali per mettersi in viaggio alla scoperta di nuovi territori e bellezze per vivere esperienze uniche.

Già, ma quale destinazione scegliere per regalarsi qualche giorno di avventura e al tempo stesso di relax, lontani dallo stress della vita di tutti i giorni e dal tran tran quotidiano? Una meta particolarmente interessante è l’Aragona.

Escursionismo e sport d'avventura

Questa regione nel nord-est della Spagna è un territorio ricco e variegato, capace di offrire ai propri visitatori attività e attrazioni turistiche di ogni tipo: da paesaggi naturali mozzafiato a gioielli architettonici unici. Insomma, l’Aragona è una vera e propria gemma nascosta tutta da scoprire.

Le alture della Sierra de Guara e dei Pirenei – autentici paradisi di rocce e montagne – sono una destinazione prediletta per tutti gli appassionati di sport d’avventura come canyoning, zipline, kayak, pesca, arrampicata, cicloturismo, rafting e durante la stagione invernale, sci e snowboard.

Sorgente del fiume Pitarque (Teruel)

Inoltre, in Aragona ci sono migliaia di chilometri di sentieri per avventurarsi in lunghe escursioni in montagna e attraverso i tanti parchi naturali della regione. E per rifocillarsi al termine delle attività, è possibile rilassarsi in uno dei 10 centri termali sparsi per il territorio aragonese.

Arte e architettura

Natura, ma anche cultura. L’Aragona è una terra antica, che in secoli di storia è stata attraversata da diverse civiltà e culture. Una stratificazione storica ben visibile nel ricco patrimonio culturale della ragione, in cui è possibile imbattersi in cattedrali, chiese romaniche e castelli. Fiore all’occhiello dell’Aragona in questo senso è l’arte mudéjar, uno stile architettonico autoctono diffuso nelle chiese e negli edifici civili di tutto il territorio e dichiarato patrimonio dell'UNESCO.

Fiume Ebro con la Basilica di Nostra Signora del Pilar (Saragozza)

Per gli amanti della pittura, invece, appuntamento da non perdere è la visita al museo Goya di Saragozza, dedicato per l’appunto a uno dei più grandi pittori e incisori di tutti i tempi.

Visitare l’Aragona, infine, è anche un’esperienza enogastronomica. Questa regione, infatti, ha quattro denominazioni di origine vinicola: Somontano, Cariñena, Campo de Borja e Catalayud, e offre ai propri visitatori una vasta gamma di prodotti locali dal sapore delizioso, come borragine, agnello ‘ternasco’, tartufo nero, zafferano di Jiloca, pomodori secchi di Caspe, olio d'oliva di Bajo Aragón e gustoso prosciutto di Teruel.

Insomma, una meta da non perdere, a maggior ragione oggi, che raggiungere l’Aragona non è mai stato così semplice. Il 27 marzo, infatti, è stata inaugurata una nuova linea aerea che collegha Bologna alla regione del nord-est della Spagna.

Per maggiori info, visita il sito.