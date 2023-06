Esperienze sensoriali, vini pregiati e paesaggi incantevoli nel piccolo borgo di Varignana

Natura, vino, arte ed eventi si fondono tra le splendide colline bolognesi grazie all'Azienda Agricola di Palazzo di Varignana. Qui si è voluto rendere omaggio al paesaggio collinare arricchito dai vigneti mediante la costruzione di terrazze che si affacciano direttamente sulla natura e anfiteatri immersi nel verde.

Tutto ciò è possibile ammirarlo grazie alle numerose iniziative promosse da Palazzo di Varignana per tutti i visitatori, non solo per coloro che soggiornano presso il resort, ma anche per chiunque si trovi a passare. Tra le novità del 2023 vi è l'aperitivo diVino servito sulla splendida terrazza a sfioro sul vigneto, oltre a varie degustazioni, non solo di vino, ma anche di prodotti locali come gli oli extravergine.

A Varignana è anche possibile vivere esperienze immersive grazie a un ricco programma di degustazioni sensoriali che è stato creato per offrire un piacere unico nel sapore dei nuovi vini immersi nel paesaggio di Varignana. Le "Esperienze in cantina" offrono degustazioni accompagnate da un assortimento di formaggi pregiati e affettati locali, pensati per esaltare il connubio tra cibo e spirito e permettere di godere in compagnia del territorio di Varignana.

La cantina si distingue anche per la produzione di quattro tipologie di vini, sia bianchi che rossi: Metodo Classico Villa Amagioia Blanc de Noirs Brut, Chardonnay Colli di Imola DOC, Sangiovese Superiore Doc e Pinot Nero IGT Rubicone. La missione dell’Azienda Agricola di Palazzo di Varignana è quella di produrre vini che raccontino la forza, l'identità e le caratteristiche del territorio dei colli di Bologna.