Navile, il piano di rigenerazione urbana che cambierà il quartiere

Il quartiere Navile è “nato” nel 1985 dall’unificazione dei tre precedenti quartieri Lame, Bologninae Corticella. Oggi è un’area urbana strategica, che gode della vicinanza alla stazione di Bologna enon è distante dal centro città e dalla Fiera. Il quartiere è oggetto di un piano di rigenerazione urbana, sia sul lato dei servizi che su quello residenziale.

Per esempio, a Navile vedrà la luce il progetto “Bologna Bloom”, che è stato realizzato dallo studio di architettura Lombardini22 e sarà commercializzato da Abitare Co. Il complesso prevede la costruzione di due torri di 11 piani e un corpo di 4 piani per un totale di 145 appartamenti, con servizi comuni come portineria, deposito biciclette, area bambini e fitness, box auto e posti macchina.