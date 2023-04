Varietà, qualità e convenienza. Cosa cercano i clienti in un supermercato?

Convenienza, varietà e qualità sono elementi che i clienti dei supermercati ricercano con sempre più attenzione. Oltre alle offerte super vantaggiose su numerosi prodotti sempre diversi. A questo vanno aggiunti spazi in grado di orientare al meglio il cliente per una spesa efficace senza perdite di tempo e che gli permettano di ritrovare tutti i prodotti nel minor tempo possibile.

In questo contesto si posiziona ALDI con il suo nuovo store pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori. Il nuovo negozio ALDI inaugurato a Bologna in Via Emilia Ponente 132 presenta una superficie di oltre 1.000 m2 , e offre un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie ad un assortimento compatto e completo, organizzato in modo intuitivo che permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità. Attenzione particolare alla qualità e alle eccellenze locali, grazie anche alle marche ALDI studiate e create appositamente per i clienti italiani, in stretta relazione con i fornitori nazionali, che rappresentano l’85% dell’assortimento.

Il nuovo negozio fornirà 10 nuove opportunità lavorative, portando a quota 395 il numero di collaboratori sul territorio emiliano. Numeri che consolidano il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.