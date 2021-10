Come unire le forze per rivoluzionare i pagamenti nei negozi al dettaglio

Il registratore di cassa è un elemento fondamentale all’interno delle attività commerciali. I clienti quando si apprestano a pagare, si trovano davanti questo inconfondibile strumento, apparso per la prima volta nell’800 e che nel corso degli anni ha avuto un’evoluzione importante.

Totalmente differenti dai primi prototipi, oggi i registratori di cassa moderni si basano su sistemi cloud che facilitano la gestione dell’attività commerciale! Facendo ricorso a supporti touchscreen e software che semplificano la fase dell’acquisto, infatti, sono in grado di accettare anche pagamenti digitali.

La protagonista assoluta in Italia in questo settore è stata e rimane la Olivetti, azienda piemontese, sempre all’avanguardia e attenta ai cambiamenti del mercato.

L’evoluzione di Olivetti sui pagamenti digitali

La diffusione dei pagamenti digitali nell’ultimo anno ha avuto un’impennata a causa della pandemia e lo smartphone è diventato il device preferito dagli italiani per effettuare gli acquisti.

Sulla scorta della diffusione di questo tipo di pagamento, il mobile payment sta entrando gradualmente nella nostra quotidianità. In Italia si sta consolidando, quello che negli altri paesi è già presente da anni, sia per acquisti a distanza (negozi online) sia per acquisti in prossimità.

Quest’ultimo settore sta diventando la vera forza per consolidare sempre di più questo tipo di pagamento grazie alla diffusione del Near Field Communication (NFC), che si basa sulla stessa tecnologia delle carte contactless e il QR code. Entrambe sono sempre più diffuse e in grado di garantire risultati eccellenti.

La rinnovata partnership tra Olivetti, digital farm per l’IoT del Gruppo TIM, e Satispay ha l’intento di sviluppare ancora di più la diffusione dei pagamenti digitali soprattutto nei negozi di prossimità e al dettaglio, che rappresentano l’ambito principale verso il quale si rivolgono le due aziende italiane.

L’accordo consente di integrare Satispay, nei negozi utilizzando i punti vendita che fanno parte della rete Olivetti e offrendo un servizio migliore ad esercenti e clienti.

L’integrazione tra l’app di mobile payment e l’azienda leader nella produzione dei registratori telematici ha l’obiettivo di offrire un servizio migliore non solo per i clienti, ma anche per gli esercenti al dettaglio.

Gli acquirenti infatti, potranno pagare in modo rapido e semplicissimo. Al cliente basterà inviare il pagamento tramite smartphone con pochi tap.

Allo stesso modo gli esercenti dei negozi di prossimità avranno il vantaggio di poter accettare il pagamento direttamente dal registratore Olivetti. Una volta cliccato sulla voce “Accetta”, il pagamento verrà effettuato e a fine giornata tutte le operazioni effettuate con questo metodo verranno sommate e l’esercente riceverà il bonifico del totale direttamente da Satispay sul suo conto corrente.

A questi benefici si aggiunge anche la possibilità di usufruire di un servizio privo di commissioni, grazie all’indipendenza dell’app dai circuiti tradizionali, che le consente di abbattere i costi di transazione rispetto ai pagamenti con carte di credito o debito. Satispay infatti non applica nessuna commissione su incassi inferiori ai 10€, mentre sono soltanto 20 centesimi per importi superiori a questa cifra. Per i clienti, invece, il servizio è totalmente gratuito

Una collaborazione rinnovata

La collaborazione tra Satispay e Olivetti non rappresenta una novità, al contrario consolida un legame tra le due aziende italiane nato nel 2017.

Lo storico brand dell’industria italiana che detiene una importante fetta del mercato nazionale dei registratori di cassa ha intravisto nell’app di mobile payment il carattere innovativo che ha sempre perseguito l’azienda di Ivrea.

Con il precedente accordo l’integrazione di Satispay su differenti modelli di registratori di cassa ha reso l’esperienza del pagamento presso i negozi al dettaglio molto più semplice e intuitiva.