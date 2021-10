Burocrazia, impegni e commissioni domestiche ci fanno perdere tempo ogni giorno, riempendo le nostre giornate di incombenze e di liste interminabili di faccende da sbrigare.

Per fortuna però, la tecnologia e gli smartphone ci aiutano a rendere la nostra vita più semplice che mai, integrando funzioni e applicazioni che rendono più veloci le attività quotidiane. Ad oggi sono più di un milione le app presenti nelle vetrine digitali degli store Android e Apple: un settore che, in poco più di un decennio, è cresciuto in maniera esponenziale, tanto che nei prossimi anni, l’economia che ruota attorno ad esso potrebbe diventare la terza a livello mondiale, con 6350 miliardi di dollari e una crescita del 385% rispetto al 2016.

Le applicazioni che ci semplificano la vita

Sono tantissime le applicazioni che ci aiutano a semplificare la nostra vita quotidiana quando diventa troppo piena di impegni, dandoci la possibilità di guadagnare minuti preziosi e anche di mettere da parte qualche risparmio.

Lavoro, famiglia, fitness, trasporti, gestione dei pagamenti e molto altro: oggi, le app per smartphone comprendono ogni ambito della nostra vita, entrando in gioco in molti ambiti della quotidianità.

Ad esempio, tra le tantissime app che semplificano la vita in città, le più utilizzate sono quelle per muoversi agilmente in macchina evitando il traffico, ma anche le applicazioni per fare acquisti online, prenotare taxi e mezzi di trasporto come treni e aerei, ordinare la spesa a domicilio, allenarsi a casa o prenotare una lezione in palestra, acquistare e convalidare i biglietti di bus, metropolitana e tram, prenotare il proprio posto in fila agli sportelli di uffici pubblici, università e ospedali, acquistare o prenotare beni e servizi presso numerose attività commerciali e gestire i pagamenti digitali, il tutto utilizzando semplicemente il proprio smartphone.

Tra le tantissime proposte presenti negli store, Satispay è la scelta giusta per chi desidera utilizzare un’app di pagamento capace di semplificare la vita, sicura e facile da usare.

Con oltre 12 milioni di utenti e 170 mila esercenti che la utilizzano, è un sistema di mobile payment innovativo basato su un network alternativo alle carte di credito o debito che offre un’esperienza di pagamento semplice, immediata e sicura, ma non solo.

Start up italiana indipendente, efficiente, estremamente conveniente e sicura, quest'app permette infatti agli utenti di pagare nei negozi fisici e online convenzionati, scambiare denaro tra amici e ricevere pagamenti, ma anche partecipare a raccolte fondi e donazioni, organizzare un piano di risparmio, pagare i bollettini postali, i bollettini della Pubblica Amministrazione PagoPA, il bollo auto, le ricariche telefoniche e molti altri servizi annessi, tutto tramite app.

Ed è proprio questo forte focus sui servizi, destinati oltretutto a crescere nel tempo, che rende Satispay un’applicazione capace non solo di semplificare la nostra vita, ma anche di essere il punto di riferimento a cui accedere per gestire con immediatezza qualsiasi tipo di pagamento o attività legata alla gestione del denaro.