Ci risiamo, ancora una volta ti sei ridotto agli ultimi giorni disponibili per fare i regali di Natale, ma come ogni anno pensi di poterti affidare alla solita vecchia strategia: quella di passare velocemente in rassegna tutti i negozi possibili e immaginabili. In fondo il tuo pensiero rimane sempre lo stesso, “vuoi che non riesca a trovare il regalo giusto per zio Carlo o che mamma non sia orgogliosa del dono del suo figlio prediletto?”. I sorrisi forzati e le facce deluse non ti hanno insegnato ancora nulla? In realtà sarebbe il caso di cambiare tattica per quest’anno e, cosa ancora più vantaggiosa, non devi nemmeno uscire di casa!

Ti starai sicuramente chiedendo qual è questa soluzione in grado di dare una svolta al tuo Natale: la “busta regalo 2.0”. Sì, perché non c’è più bisogno di inserire le banconote nella classica busta di carta, ora devi soltanto prendere lo smartphone, aprire Satispay e decidere con pochi tap la somma da destinare ai tuoi familiari o amici.

Come funziona la busta regalo digitale

Natale, ma anche matrimoni, lauree e battesimi sono le occasioni giuste per sfruttare le "Buste regalo" dell’app di mobile payment. Sono davvero semplicissime da usare e, a differenza di quello che puoi pensare, possono essere personalizzate a seconda del destinatario. Fare il regalo per tutta la famiglia non richiederà più ore e ore, ma soltanto pochi minuti.

Dopo aver aperto l’app Satispay, dovrai entrare nella sezione “Servizi” e fare tap sulla funzione “Buste regalo”. Si aprirà una schermata e non dovrai far altro che cliccare sul + in alto a destra che ti dà la possibilità di scegliere il destinatario e non solo.

Infatti, potrai anche programmare la data in cui verrà aperta la busta regalo, aggiungere un messaggio e persino selezionare uno tra i tanti temi a disposizione. Per inserire la somma, invece, basta cliccare sul pulsante rosso in basso a destra, digitare l’importo e facendo ancora una volta tap sul pulsante rosso, inviare la busta al destinatario.

Ti sei reso conto di aver digitato un messaggio troppo affettuoso per il cugino che ti regala puntualmente dei calzini? Nessun problema, puoi modificare ogni dettaglio della "Busta regalo" e perfino eliminarla. Sì, perché fino a quando non sarà aperta, potrai cambiare idea tutte le volte che vuoi. Sempre selezionando la voce “Servizi” dell’app Satispay, devi fare tap su “Buste regalo” e scegliere la voce “Inviate” in cui puoi trovare tutte le buste già inviate.

A questo punto devi individuare quella da modificare e cliccandoci sopra, si aprirà una finestra di dialogo con tutti i dettagli e le voci Modifica ed Elimina. Mentre con la prima hai la possibilità di scrivere un nuovo messaggio o cambiare il tema, ma non il destinatario, la data di apertura e la somma, con la seconda potrai eliminare definitivamente la busta regalo.

Hai ricevuto una busta regalo digitale? Ecco cosa puoi fare

Che succede se anche tu hai ricevuto una busta regalo per Natale? Hai 7 giorni di tempo per aprirla, ma non aspettare troppo perché dopo questa scadenza, i soldi della busta verranno rimandati al mittente. Dopo l’apertura, l’importo sarà accreditato direttamente sulla tua disponibilità Satispay e sarai libero di scegliere quando e come usare il denaro senza alcuna limitazione. A questo punto non ti resta che metterti comodo e creare tutte le buste regalo che vuoi senza stress!