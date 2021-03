Come creare un salvadanaio digitale, il modo più sicuro ed efficace per risparmiare

Quando eravamo bambini, il classico salvadanaio da rompere era il metodo più utilizzato per imparare a risparmiare. Tuttavia, chi ha, o ha avuto, un salvadanaio sa bene che la difficoltà principale nell'utilizzare questo metodo di risparmio consiste proprio nel ricordarsi di “riempire il maialino”.

Eppure, mettere da parte i nostri risparmi è importantissimo: in molti casi, infatti, il salvadanaio può essere legato a precisi obiettivi, come poter organizzare un viaggio importante, acquistare una casa o far partire l'attività dei nostri sogni, ma anche investire nel tempo cifre importanti per un guadagno futuro.

Per fortuna, negli ultimi anni sono sempre più diffuse app e altre soluzioni di risparmio digitale, che ci permettono di accantonare in modo automatico e con regolarità anche piccole somme di denaro e di raggiungere nel tempo cifre significative. Tra queste soluzioni, il servizio "Risparmi" di Satispay è indubbiamente tra i più apprezzati, grazie alla facilità di utilizzo e alla possibilità di accantonare con regolarità anche pochi spiccioli.

Come funziona "Risparmi"

Tra i numerosi servizi che offre Satispay, "Risparmi" offre una soluzione immediata per poter mettere da parte denaro, il salvadanaio digitale, un piano di accumulo che ti può aiutare ad affrontare una spesa improvvisa o a pianificare la tua prossima vacanza.

Inoltre, il salvadanaio digitale di Satispay risulta comodissimo da utilizzare poiché ti permette di mettere da parte i tuoi soldi quasi senza accorgertene: da un lato fai le tue spese, dall'altro risparmi i tuoi soldi in modo intelligente e innovativo. Le modalità di risparmio disponibili, infatti, sono:

Spiccioli - tramite la quale è possibile accantonare il resto di ogni acquisto arrotondato all’euro (ad esempio, se paghi 1,70€ accumulerai 0,30€)

Cashback - un'opzione che ti permette di caricare direttamente tra i risparmi il Cashback ricevuto in seguito alle spese effettuate nei negozi che vi aderiscono

Periodico - un piano di accumulo che ti permette di raccogliere un importo specifico in modo ricorrente

I vantaggi di "Risparmi"

Innanzitutto, tutte le operazioni di deposito e prelievo del denaro dalla disponibilità dell’account Satispay sono completamente gratuite. Inoltre, grazie a Satispay è possibile aggiungere più salvadanai, impostare un obiettivo che si vuole raggiungere, depositare una cifra a piacere su uno di questi, ma anche spostare il contenuto di un salvadanaio digitale sulla propria disponibilità, in modo istantaneo: funzionalità molto utile quando si deve affrontare una spesa improvvisa.