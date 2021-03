"Consegna e Ritiro", il servizio a sostegno di ristoratori e commercianti

La pandemia da Coronovirus ha indubbiamente modificato le nostre abitudini, incidendo particolarmente sull'economia del nostro Paese e imponendo ai commercianti, dai più piccoli ai più grandi, di modificare le loro abitudini di vendita in tempi rapidissimi.

La chiusura anticipata di ristoranti e bar, la necessità di limitare gli spostamenti e il distanziamento sociale sono, infatti, tutti fattori che hanno reso difficile la situazione di queste categorie ma, allo stesso tempo, che hanno anche contribuito allo sviluppo e alla diffusione dei pagamenti digitali e dell’esperienza di acquisto online attraverso e-commerce, siti web dedicati e non solo. Grazie ai servizi di delivery e d’asporto con ordinazioni online, infatti, ristoratori e commercianti hanno saputo reinventarsi, portando avanti la propria attività anche in maniera “virtuale”.

Tra i diversi servizi che sono stati attivati a supporto di ristoratori e commercianti, "Consegna e Ritiro" di Satispay è risultato uno dei più apprezzati, sia per l'immediata visibilità che offre ai negozianti che effettuano consegne a domicilio o ritiri su prenotazione, sia perché permette agli esercenti di ricevere gli ordini telefonicamente o tramite il canale di contatto che preferiscono (whatsapp, email, sito, Facebook, instagram) e di richiedere e accettare i pagamenti a distanza e in anticipo, tramite app, semplificando così le operazioni di ritiro e di consegna.

Vediamo quindi più nel dettaglio tutte le funzionalità di questo utilissimo servizio e i vantaggi che offre.

Che cos'è "Consegna e Ritiro" di Satispay

“Consegna e Ritiro” è il servizio offerto da Satispay che permette agli esercenti di ricevere gli ordini e di richiedere e accettare i pagamenti tramite app, semplificando così le operazioni di ritiro e consegna. Il servizio ha infatti due differenti opzioni per gli esercenti: “Consegna a domicilio” e “Prenota e ritira”.

Agli utenti basterà selezionare una delle due categorie in evidenza all’interno dell’app Satispay, scegliere il negozio, contattarlo tramite i canali che trovano nella scheda dell’attività e procedere all’ordine. Una volta concluso, il negoziante potrà inviare al cliente, direttamente dalla sua applicazione Satispay Business, la richiesta di pagamento con l’importo e la specifica dei beni acquistati. Alla ricezione della conferma di pagamento da parte del cliente, il negoziante potrà preparare l’ordine, consegnarlo in sicurezza o attenderne il ritiro presso il proprio negozio senza alcun contatto per il pagamento.

Ma non è tutto. Questo servizio regala anche un'immediata visibilità agli esercenti che vi aderiscono, dando vita a una rete di negozi su tutto il territorio nazionale: se decidi di attivare il servizio “Consegna e Ritiro”, infatti, la tua attività sarà visibile agli utenti direttamente nella lista negozi che si trova nell’app Satispay tra i negozi contrassegnati con le categorie speciali “Ordina a domicilio” e “Ordina e Ritira”. I clienti dovranno solo aprire l’app per vedere quali negozi vicino alla loro abitazione forniscono il servizio di consegna e ritiro, così da acquistare beni e prodotti in modo intuitivo e veloce.

A chi si rivolge "Consegna e Ritiro"

Il servizio "Consegna e Ritiro" è disponibile gratuitamente per gli esercenti e si rivolge a negozianti e ristoratori che abbiano la possibilità di effettuare consegne a domicilio o che offrano il servizio di ritiro degli ordini su prenotazione.

I vantaggi del servizio "Consegna e Ritiro"

Veloce ed efficiente, il servizio "Consegna e Ritiro" di Satispay è quindi uno strumento utilissimo che mette al centro i piccoli commercianti locali, semplificando la vita ai consumatori e, parallelamente, accompagnando i piccoli esercenti verso il processo di digitalizzazione e dandogli anche la possibilità di assumere una "identità online" tramite l’app.

I vantaggi principali che derivano dall'utilizzo di questo servizio sono la semplificazione delle diverse operazioni di acquisto, pagamento e ritiro e la visibilità che i negozianti potranno dare alla propria attività, grazie a una community di oltre un milione di utenti. Ma non solo: il servizio “Consegna e Ritiro” disponibile su Satispay consente anche agli utenti di ricevere il Cashback di Stato del 10% sulla spesa effettuata. Si tratta infatti di una vera e propria transazione in negozio, non online.

L'idea alla base del servizio "Consegna e Ritiro" è quella di contribuire a generare un sistema innovativo e alternativo alle grandi piattaforme mondiali di e-commerce: una piattaforma mobile dove al posto dei grandi centri di logistica dislocati in varie parti del mondo – da cui parte il trasporto delle merci per migliaia e migliaia di chilometri – siano i negozi stessi a trasformarsi in una sorta di magazzino diffuso dell’e-commerce. Così, al posto di ordinare online una bottiglia di vino che arriverà dalla Francia o da qualche centinaio di chilometri, sarà possibile identificare tramite Satispay le enoteche più vicine e verificare se lo stesso prodotto è disponibile a poche centinaia di metri da casa, facendosela consegnare o ritirandola in poche ore.

D'altra parte, dare vita a un sistema più umano, movimentando le merci il meno possibile e con packaging più leggeri, è la via per sostenere un commercio più equo, ecologico e alla portata di tutti.