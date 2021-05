Alla scoperta dei gelati preferiti a Bologna: le tendenze del 2021

Colorato, invitante e gustoso, come si fa a dire di no al gelato? La stagione del cono artigianale sta per iniziare e gli italiani non vedono l'ora di assaporarlo all'interno di una croccante cialda o di una pratica coppetta.

Il dolce preferito da grandi e bambini è il sostituto perfetto del pranzo e della cena. Al contrario di quello che si pensa, è un alimento sano che può anche essere consumato come sostituto della merenda per i più piccoli. Caratterizzato dalla sua praticità e dalla possibilità di mangiarlo ovunque, mentre si passeggia o comodamente seduti in gelateria, anche acquistarlo è diventato semplice e veloce. Bastano solo uno smartphone e l'account Satispay!

L'app di mobile payment permette di acquistare il gusto preferito con pochi e semplici tap. Non bisogna fare altro che aprire l'app, scegliere la gelateria affiliata a Satispay più vicina e una volta selezionato il gelato preferito si deve solo inserire l'importo e inviare il pagamento. Dal proprio profilo il cliente può verificare lo stato del pagamento, se è in corso o è stato accettato, una volta andato a buon fine, non dovrà fare altro che assaporare il gelato.

I gusti preferiti dai Bolognesi

Il gelato è una vera e propria passione che accomuna praticamente tutti e nonostante le proposte siano infinite gli italiani sono piuttosto tradizionalisti: le creme come cioccolato, nocciola e pistacchio non mancano mai quando si acquista il gelato, preferendoli di gran lunga ai gusti alla frutta come limone e fragola.

Ormai questo prodotto è diventato alla portata di tutti e può essere pagato in qualsiasi modo, con contanti, carte di credito o app di pagamenti digitali come Satispay. Ogni città ha il suo gusto preferito e a Bologna non si riesce proprio a resistere al pistacchio. Un grande classico senza tempo che piace sia agli adulti che ai bambini e che può essere abbinato con qualsiasi altro gusto. La caratteristica che rende unico il pistacchio è il retrogusto salato, che gli conferisce un sapore più deciso e lo rende ancora più goloso.

Non solo tradizione

Se per gli italiani i gusti tradizionali sono irrinunciabili, non si tirano indietro davanti ad abbinamenti particolari e ingredienti insoliti. Secondo un'indagine dell'osservatorio Host Milano, le nuove tendenze puntano sulla sostituzione del latte con bevande a base di cocco, mandorla e avena. Se questo non sembra abbastanza, il trend del 2021 è quello di puntare su gusti limited edition, legati al mondo del vino, dei formaggi e della natura. In ogni caso, sia che si tratti di gusti tradizionali che audaci la parola d'ordine è realizzare gelati leggerissimi grazie all'utilizzo dell'aria e produrli all'insegna della sostenibilità con processi in grado di rispettare l'ambiante sia per quanto riguarda la realizzazione che il packaging.

Dove gustare i gelati a Bologna con Satispay

Tradizionale, di tendenza o in edizione limitata, di sicuro questa stagione sarà difficile fare a meno di un bel gelato e grazie a Satispay e alle gelaterie affiliate sarà possibile acquistarlo in pochi secondi: