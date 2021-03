Bollo auto: i vantaggi dei pagamenti digitali

Dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare: Battisti aveva proprio ragione, guidare un’auto o una moto è rilassante, basta allacciare la cintura o indossare il casco per raggiungere qualsiasi posto. La passione per le due e le quattro ruote vuol dire anche ricordarsi delle scadenze, come ad esempio quella del bollo auto. Spesso diventa l’ultimo dei pensieri, ma le app di pagamenti digitali hanno reso tutto più semplice e immediato.

I vantaggi di pagare online il bollo auto

Banche, uffici postali, agenzie e ricevitorie: sono questi i luoghi in cui normalmente si paga il bollo auto, ma per il lavoro o altri impegni non sempre si ha il tempo per andarci. I pagamenti digitali tramite app come Satispay hanno risolto questo problema grazie a una serie di vantaggi:

niente file : quando si sta in fila si pensa subito al tempo che si sta perdendo. Con il pagamento tramite smartphone o pc non si spreca neanche un minuto da dedicare ai propri hobby e passioni. Il pensiero del bollo scompare e non bisogna neanche alzarsi dal divano;

: quando si sta in fila si pensa subito al tempo che si sta perdendo. Con il pagamento tramite smartphone o pc non si spreca neanche un minuto da dedicare ai propri hobby e passioni. Il pensiero del bollo scompare e non bisogna neanche alzarsi dal divano; velocità : le modalità online sono la soluzione perfetta per chi non riesce a staccare gli occhi dall’orologio. Con pochi click e soprattutto pochi secondi, quasi non ci si accorgerà di aver pagato il bollo auto;

: le modalità online sono la soluzione perfetta per chi non riesce a staccare gli occhi dall’orologio. Con pochi click e soprattutto pochi secondi, quasi non ci si accorgerà di aver pagato il bollo auto; mai più errori : tra bollette, rate e abbonamenti è facile confondersi e si corre il rischio di pagare un importo sbagliato, ma con i sistemi di pagamento online non c’è alcun pericolo. La somma viene calcolata in automatico in base alla regione di appartenenza e alla data di immatricolazione;

: tra bollette, rate e abbonamenti è facile confondersi e si corre il rischio di pagare un importo sbagliato, ma con i sistemi di pagamento online non c’è alcun pericolo. La somma viene calcolata in automatico in base alla regione di appartenenza e alla data di immatricolazione; nessun ritardo : la sensazione tipica di aver dimenticato qualcosa di importante sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita. Con alcune app come Satispay è possibile affidarsi a un promemoria che ricorda per tempo quando è arrivato il momento di pagare il bollo;

: la sensazione tipica di aver dimenticato qualcosa di importante sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita. Con alcune app come Satispay è possibile affidarsi a un promemoria che ricorda per tempo quando è arrivato il momento di pagare il bollo; certezza istantanea del pagamento : per i ritardatari che aspettano sempre l’ultimo secondo per pagare, le modalità online tolgono ogni preoccupazione perché si è certi di aver completato l’operazione, infatti subito dopo l’ultimo click è possibile scaricare in modo immediato e semplice la ricevuta e averla sempre a portata di mano;

: per i ritardatari che aspettano sempre l’ultimo secondo per pagare, le modalità online tolgono ogni preoccupazione perché si è certi di aver completato l’operazione, infatti subito dopo l’ultimo click è possibile scaricare in modo immediato e semplice la ricevuta e averla sempre a portata di mano; sicurezza: la tecnologia ha cambiato tanti aspetti della vita quotidiana e ha anche reso più sicuri i pagamenti online. I sistemi smart proteggono ogni dato personale e ogni transazione facendo dormire sonni tranquilli a chiunque.

Bollo auto e risparmio

La parola “risparmio” fa brillare gli occhi a molti e in questo 2021 la si può usare anche per il bollo auto. Tutto questo è possibile grazie al Cashback di Stato. Di cosa si tratta? È un piano di rimborso che permette di recuperare il 10% delle spese effettuate fino a un massimo di 1.500 euro. I rimborsi potranno essere ottenuti fino al 30 giugno 2022 per gli acquisti effettuati nei negozi fisici o tramite bancomat, carte di credito/debito e app.

Inoltre, quando si calcola il bollo auto la somma da pagare si basa sulla potenza del motore e della classe ambientale del veicolo, quindi spesso può essere molto alta proprio per questi parametri. Alcune app come Satispay permettono di usufruire di un costo del servizio pari a 1 euro, basta inserire la tipologia del veicolo e il numero di targa per calcolare l'importo esatto. Il pagamento potrà quindi essere effettuato ovunque ci si trovi e in qualunque momento. Infine, il veicolo verrà salvato in automatico nella lista dell'app rendendo più veloce il rinnovo del bollo quando sarà scaduto.