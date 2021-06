I migliori percorsi in bici vicino Bologna

Una gita in bicicletta è sicuramente uno dei modi migliori per rilassarsi nel weekend e stare a contatto con la natura: scopri i migliori percorsi in bicicletta vicino Bologna

Sono finalmente arrivate le belle giornate, e con loro il desiderio di stare all’aria aperta, godendosi il sole e il bel tempo. E cosa c’è di meglio se non un bel giro in bicicletta, per vivere la natura e scoprire i beni storici e artistici del nostro territorio, perdendosi tra scorci inaspettati, cascine, campi, fontanili e corsi d’acqua?

Un'occasione sana e divertente, grazie alla quale potersi finalmente rilassare dopo una lunga settimana di lavoro, resa ancora più comoda dalla possibilità di lasciare tutti i pesi superflui a casa, compresi portafogli & Co. L’app di mobile payment Satispay, infatti, ti permette di pagare in centinaia di migliaia di negozi convenzionati in tutta Italia e di acquistare tutto ciò di cui hai bisogno lungo il tragitto in bici - che sia un caffè, un gelato o un pezzo di ricambio della tua bici! - semplicemente con il tuo smartphone.

Basterà aprire l’app, scegliere il negozio affiliato a Satispay che preferisci e, una volta selezionato il prodotto da acquistare, inserire l’importo e inviare il pagamento. Inoltre con Satispay non occorrono carte di credito o smartphone di ultima generazione e, soprattutto per quanto riguarda i piccoli importi fino ai 10€, l’esercente non paga alcuna commissione: con un semplice tap potrai pagare il tuo caffè o tutto ciò di cui hai bisogno in modo sicuro, facile e veloce.

Scopriamo quindi i migliori percorsi in bicicletta da percorrere vicino Bologna.

1) I Giardini Margherita

I Giardini Margherita si trovano poco fuori le mura a sud-est della città di Bologna, tra Porta Castiglione e Porta Santo Stefano, si estendono per circa 26 ettari e sono uno dei principali parchi pubblici di Bologna, nonché il più esteso.

Ispirati ai parchi romantici inglesi, i Giardini Margherita si caratterizzano per gli ampi e suggestivi viali alberati, dove è possibile passeggiare all’ombra di tigli, querce, cedri, platani, pini, ippocastani e altre specie autoctone ed esotiche, e per il percorso del laghetto, dove si trovano un’isola artificiale, uno chalet e un ponticello. Il laghetto è stato creato dal WWF con le acque del Savena e ricostruisce la flora e la fauna tipiche di un acquitrino.

Alcuni esercizi commerciali affiliati Satispay in zona sono:

2) Ciclovia Villa Spada – Sabbiuno

La Ciclovia Villa Spada-Sabbiuno è il tour ideale per chi desidera scoprire i luoghi e la storia della Bologna collinare e conoscere l’entroterra del capoluogo emiliano.

Partendo da Villa Spada, che ospita il Museo della Tappezzeria e una biblioteca comunale, si prosegue per via di Casaglia. Poi, passando per il Parco San Pellegrino e il Parco Cavaioni si arriva al Bivio San Luca, dove si potrà procedere per la Basilica o continuare fino a Sabbiuno, dove è possibile ammirare i calanchi, tipica conformazione geologica del territorio bolognese.

Alcuni esercizi commerciali affiliati Satispay in zona sono:

3) La Chiusa di Casalecchio

Adatto anche ai principianti, il bike tour che dal centro porta alla Chiusa di Casalecchio è uno dei percorsi in bici più suggestivi nei dintorni di Bologna. La Chiusa di Casalecchio è un’opera idraulica costruita nel Medioevo, che permetteva di incanalare le acque del fiume Reno e trasportarle fino al centro di Bologna, dove tuttora scorre sotterraneo.

Facile da percorrere e su strade prevalentemente asfaltate, l’itinerario parte da la cerchia dei viali, appena al di fuori dal centro storico, ed è facilissimo da seguire, grazie alla presenza della doppia segnaletica: i cartelli piccoli, ogni 200 metri circa e in prossimità delle intersezioni con la rete stradale, e i cartelli più grandi, posizionati agli incroci con altre piste per segnalare possibili varianti.

Tra i luoghi di interesse del territorio comunale di Bologna presenti lungo il percorso possiamo citare il Cimitero monumentale della Certosa di Pavia, lo stadio Dall’Ara, Villa Serena e Villa della Filanda, due aree verdi ben tenute che faranno la felicità dei più piccoli.

Superata via Panfili e imboccata la rete ciclabile di Casalecchio di Reno, invece, ci si potrà fermare a visitare il centro del paese oppure il Parco della Chiusa (noto anche come Parco Talon), che offre piacevoli attrazioni come il giardino all’italiana accanto alle ville, la tenuta agricola e la zona boscosa, parte della quale cresciuta sulle rive del Reno.

Alcuni esercizi commerciali affiliati Satispay in zona sono:

4) Da Piazza Maggiore a San Lazzaro di Savena

Un percorso molto facile e adatto anche ai bambini, che si sviluppa quasi interamente su pista ciclabile, snodandosi in parte lungo la famosa Via Emilia.

Partenza da Strada Maggiore, che fa parte dell’antico percorso romanico, si attraversa l’area dell’Ospedale Sant’Orsola e si continua fra i vari parchi della zona Fossolo. Una volta giunti nel quartiere Mazzini, si imbocca il sottopassaggio pedonale che conduce nel Parco dei Cedri, all’interno del quale potrai pedalare costeggiando il fiume Reno, fino ad arrivare alle grotte del Farneto e al Parco dei Gessi. Da qui, potrai proseguire arrivando nel centro di San Lazzaro di Savena.

Alcuni esercizi commerciali affiliati Satispay in zona sono:

Scarica l’app Satispay e scopri tutti i negozi convenzionati, per pagare in modo sicuro, facile e veloce, scambiare denaro con gli amici, ricevere pagamenti, acquistare servizi e risparmiare in modo smart, tutto tramite App!