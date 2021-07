Una telefonata allunga la vita: ce lo ha insegnato tanti anni fa uno spot televisivo ed è ancora vero oggi. Nell’ultimo anno ci siamo resi conto di quanto il telefono possa farci sentire vicini anche quando siamo a distanza, sia con una chiamata che con un semplice messaggio. Telefonare e scambiarsi sms sono sempre state ottime occasioni per sfogarsi con il migliore amico o chiedere consiglio alla mamma e al papà, ma anche il modo migliore per inviare messaggi veloci e tenere sempre informati i propri cari.

Rimanere senza credito è l’incubo di tante persone e con Satispay è possibile “dormire sonni tranquilli”: l’app di mobile payment permette di effettuare in pochi secondi una ricarica telefonica, sia verso sé stessi che un amico o un parente.

Come ricaricare il credito telefonico

È capitato a tutti di ritrovarsi con poco credito sul telefono. Quante volte invece un nostro conoscente “allergico” alle ricariche ci ha chiesto in prestito lo smartphone per fare una chiamata o inviare un messaggio? Con Satispay si risolvono tutti questi problemi ed è possibile farlo in qualsiasi momento della giornata, magari restando comodamente a casa.

Collegandoci all’app, in pochissimo tempo avremo la ricarica per noi o per un nostro amico. Una volta entrati su Satispay, basterà premere sulla funzione “Servizi” e scegliere la voce “Ricariche”. Scorrendo tra le varie compagnie telefoniche, scegliamo quella di cui abbiamo bisogno noi o il nostro contatto. Nel caso in cui la persona a cui vogliamo fare la ricarica non è nella nostra rubrica, nessun problema! È sufficiente cliccare sul tasto “+” e inserire il numero di telefono. Poi non dovremo far altro che impostare l’importo desiderato e cliccare su “Invia”.

Una volta effettuata la ricarica, sarà sempre possibile visualizzare la ricevuta con tutti i dettagli del pagamento nella sezione “Profilo”. E se abbiamo voglia di averla anche nel formato cartaceo, dovremo semplicemente premere sul simbolo in alto a destra e scaricare la ricevuta.

Risparmiare con le ricariche telefoniche

Quando si parla del telefono, sono in tanti a preoccuparsi dei costi della ricarica. Quest’estate, però, non dovremo pensare a nulla perché con Satispay, fino al 31 agosto, è possibile avere il Cashback dell’1% sulle ricariche telefoniche, ma anche sugli acquisti online o nei negozi fisici.

Davvero è possibile spendere e “guadagnare” allo stesso tempo? Certo! Il Cashback, infatti, è il rimborso immediato di una percentuale della spesa direttamente sull’app ogni volta che si effettua una ricarica. Decideremo noi se accreditare l’importo sul budget successivo o se utilizzarlo come opzione di un’altra funzione, “Risparmi”.

Per ottenerlo basta davvero poco: dobbiamo avere un budget settimanale di almeno 200 euro. Nel caso in cui non lo avessimo, possiamo cambiarlo con pochi tap. Cliccando sulla sezione “Profilo” di Satispay e poi su “Modifica Budget”, selezioniamo l’importo di 200 euro o superiore e dal lunedì successivo avremo il nuovo budget disponibile.