Regali di Natale: dove acquistarli online per sfruttare il Cashback

Il Natale è una festa che piace a tutti, che siano adulti o bambini, ma è anche un periodo dell’anno in cui le spese da sostenere aumentano sensibilmente. Tra cene, decorazioni per la casa e regali per amici e parenti sembra che durante le festività natalizie i soldi non bastino mai!

Tuttavia, risparmiare sui regali di Natale senza dover ripiegare su oggetti di poco conto non è un’impresa impossibile. Per acquistare un regalo di Natale originale e divertente, che renda felici amici e parenti, non è infatti necessario spendere cifre esorbitanti, ed esistono alcuni trucchi che ci permettono anche di rientrare di una parte delle spese fatte.

Cashback di Satispay: che cos’è

Il Cashback è il rimborso immediato di una percentuale della spesa, riaccreditato sull'app una volta completato il pagamento con Satispay.

Attiva un account Satispay e fai shopping in più di 115.000 negozi convenzionati con l'app per ricevere un rimborso immediato sui tuoi acquisti!

Satispay Cashback 2021 come funziona

Grazie al Cashback di Satispay è quindi possibile risparmiare anche quando acquistiamo i regali di Natale.

Fino al 31 dicembre 2021, infatti, otterrai l'1% di Cashback pagando online con Satispay sugli oltre 15.000 e-commerce convenzionati, specializzati in cura della persona, tempo libero, food, musica e show, abbigliamento, editoria, elettronica, viaggi, sport e servizi.

Ottenere il rimborso tramite il Cashback di Satispay è molto facile:

Assicurati che il tuo Budget settimanale sia di almeno 200€. Se non l'hai ancora fatto, aumentalo direttamente dalla sezione "Profilo" dell'app: la modifica al Budget sarà attiva dal lunedì successivo e da questa data potrai usufruire dell’1% di Cashback .

. Scegli tra gli oltre 15.000 e negozi online convenzionati e seleziona Satispay al checkout per ottenere un rimborso immediato dell'1% sulla tua spesa, direttamente sull'app. L’1% di Cashback viene applicato su tutti gli acquisti nei negozi online convenzionati con Satispay , senza un limite massimo di Cashback erogato.

al checkout per ottenere un rimborso immediato dell'1% sulla tua spesa, direttamente sull'app. L’1% di viene applicato su tutti gli acquisti nei negozi online convenzionati con , senza un limite massimo di erogato. Monitora il Cashback che ricevi: puoi decidere di accreditarlo direttamente sulla tua disponibilità Satispay o risparmiare impostando un salvadanaio dedicato!

I negozi online

Sono oltre 15.000 i negozi online convenzionati con Satispay grazie ai quali potrai ricevere il Cashback sulle tue spese. Dai più famosi brand di abbigliamento, tra cui Pittarello, CafèNoir, Patrizia Pepe e Carrera, al mondo del food, con lo shop online di Cannavacciuolo, Winelivery e Panarello, passando per l’editoria, l’elettronica, i viaggi, la cura della persona, musica e show e sport, tempo libero e servizi, i negozi online tra cui scegliere sono davvero tantissimi!

Clicca qui per scoprire tutti i negozi online inclusi nell’iniziativa.