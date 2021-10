Come risparmiare con gli acquisti online

Provate a mettere in moto l’immaginazione: in un angolo del soggiorno la vostra profumeria preferita, in cucina un supermercato ben rifornito e nel corridoio un vasto assortimento di abiti e scarpe. Fisicamente tutto questo non può essere realizzato, ma virtualmente sì! Non avete bisogno di apparecchi per ricreare una realtà aumentata, ma semplicemente di collegarvi ai siti online di e-commerce per trasformare casa vostra in un “centro commerciale” aperto 24 ore su 24.

Negli ultimi anni gli acquisti online sono aumentati sempre di più perché i consumatori si sono fatti conquistare da una serie di vantaggi.

I vantaggi dello shopping online

Fare acquisti con il pc o lo smartphone è un’esperienza unica che potete compiere ovunque, comodamente seduti sul divano o mentre state facendo una passeggiata, ma oltre a questo ci sono molti altri vantaggi:

Risparmio di tempo : rispetto ai negozi fisici, quelli online sono aperti sempre, a qualsiasi ora del giorno e della notte, un aiuto importante per chi è impegnato con il lavoro o la famiglia

: rispetto ai negozi fisici, quelli online sono aperti sempre, a qualsiasi ora del giorno e della notte, un aiuto importante per chi è impegnato con il lavoro o la famiglia Controllo dei prezzi : quando andate in un negozio avete a disposizione il singolo prodotto con il prezzo obbligato. Con l’online potete confrontare il costo sui differenti e-commerce e scegliere quello più conveniente

: quando andate in un negozio avete a disposizione il singolo prodotto con il prezzo obbligato. Con l’online potete confrontare il costo sui differenti e-commerce e scegliere quello più conveniente Fidelizzazione : per gli shop online riuscire a “invogliare” il cliente passa anche attraverso sconti, premi o coupon che vengono inviati in tempo reale tramite newsletter per essere sempre informati sulle ultime offerte

: per gli shop online riuscire a “invogliare” il cliente passa anche attraverso sconti, premi o coupon che vengono inviati in tempo reale tramite newsletter per essere sempre informati sulle ultime offerte Scelta illimitata : i negozi fisici hanno un loro fascino che è irresistibile, ma hanno anche il limite dello spazio, che costringe ad avere un numero limitato di prodotti. Con i negozi online tutto questo non avviene perché c’è ampia scelta. Inoltre, se non trovate quello che desiderate, con un semplice click potete passare allo shop successivo

: i negozi fisici hanno un loro fascino che è irresistibile, ma hanno anche il limite dello spazio, che costringe ad avere un numero limitato di prodotti. Con i negozi online tutto questo non avviene perché c’è ampia scelta. Inoltre, se non trovate quello che desiderate, con un semplice click potete passare allo shop successivo Consegna a domicilio : durante una passeggiata o un giro in auto può capitare di entrare in un negozio e di trovare il mobile perfetto o gli attrezzi per lo sport. Nel caso di oggetti ingombranti, il trasporto diventa difficoltoso, mentre con gli acquisti online sarà l’e-commerce stesso ad occuparsi della consegna (dietro il pagamento di un contributo)

: durante una passeggiata o un giro in auto può capitare di entrare in un negozio e di trovare il mobile perfetto o gli attrezzi per lo sport. Nel caso di oggetti ingombranti, il trasporto diventa difficoltoso, mentre con gli acquisti online sarà l’e-commerce stesso ad occuparsi della consegna (dietro il pagamento di un contributo) Niente stress da traffico o parcheggio : il traffico o la ricerca infinita del parcheggio, soprattutto durante le ore di punta o i periodi di sconti e festività, non invogliano ad uscire di casa e raggiungere un negozio. Con gli acquisti online potete dire addio a questi inconvenienti e fare shopping senza problemi

: il traffico o la ricerca infinita del parcheggio, soprattutto durante le ore di punta o i periodi di sconti e festività, non invogliano ad uscire di casa e raggiungere un negozio. Con gli acquisti online potete dire addio a questi inconvenienti e fare shopping senza problemi Valutare il prodotto: se non siete sicuri di voler acquistare qualcosa o volete più informazioni sul prodotto, con le recensioni dei consumatori potete effettuare acquisti informati

I pagamenti online semplificano gli acquisti

Un altro vantaggio importante dello shopping online è la possibilità di pagare con sistemi alternativi al contante, sempre in totale sicurezza, utilizzando carte di credito, carte prepagate, bonifici. Negli ultimi anni poi si stanno diffondendo sempre più sistemi di pagamento digitale come Satispay. L’azienda italiana consente di effettuare pagamenti con lo smartphone senza l’utilizzo di carte di credito o di debito, ma semplicemente collegando l’app a un conto corrente. Con pochi tap potrete pagare nei negozi online e in quelli fisici convenzionati, scambiare denaro, ricaricare i telefoni, pagare i bollettini, ma soprattutto risparmiare.

Con l’app di mobile payment, fino al 31 dicembre potete approfittare del Cashback dell’1% su ogni acquisto online.

Ottenere il rimborso e attivare la promozione è davvero semplice: dovete avere un budget settimanale di almeno 200 euro, se è inferiore aumentarlo e sfruttare la promozione è semplice. Una volta entrati nell’app e aver cliccato sulla voce “Profilo”, fate tap su “Modifica Budget” e selezionate l’importo di 200 euro o superiore. Il nuovo budget sarà attivo a partire dal lunedì successivo.

A questo punto cercate tra i 15.000 e-commerce e scegliete quelli aderenti all’iniziativa. Selezionando Satispay come metodo di pagamento riceverete il rimborso dell'1% sulla spesa una volta completato l’acquisto.

Sarete voi a decidere se accreditare la somma direttamente sulla disponibilità o sfruttare la somma rimborsata creando un salvadanaio dedicato nella funzione “Risparmi”.

Fare acquisti veloci su Shopify

Satispay, sempre attenta alle innovazioni e a snellire il processo di pagamento per gli utenti, ha deciso di stringere un accordo con Shopify, società canadese che ha sviluppato una piattaforma di e-commerce. La sua caratteristica è quella di dare la possibilità di creare negozi virtuali che possono essere gestiti in maniera rapida e intuitiva tenendo sotto controllo gli ordini, fare l'inventario degli articoli, inviare e-mail o Sms ai clienti e fare campagne marketing sui social.

Con questo accordo, chiunque abbia aperto uno store online su Shopify potrà accettare pagamenti tramite l'app di mobile payment, il tutto nell’ottica di spingere le piccole imprese a trasferire una parte del proprio business sul digitale e dando in contemporanea una grande spinta al Made in Italy.

Inoltre, la collaborazione tra le due aziende permetterà di semplificare le operazioni di acquisto. Se scegliete di fare shopping tramite pc, prima di finalizzare il pagamento, sullo schermo apparirà il QR code che dovrà essere scansionato con l’app.

Se invece, state acquistando da mobile, basterà inserire il numero di telefono, aprire l’app e aspettare la notifica a conferma del pagamento.

Ampia scelta di negozi online

L'app di mobile payment Satispay, garantisce ai suoi clienti un'ampia scelta di negozi online. Non solo Shopify quindi, ma anche altri e-commerce come:

Pittarosso

Skin Labo

Joy Gioielli

Phone2Go

Iginio Massari

Dalle scarpe, ai gioielli, fino ad arrivare alla pasticceria, ce n'è davvero per tutti i gusti, non resta che prendere lo smartphone e portare a termine gli acquisti con pochi tap.