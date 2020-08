Covid, le vacanze diventano a 'km zero': spunti di viaggio (e non solo) alla scoperta del nostro territorio

Effetto covid anche sulle vacanze estive, che - vuoi per difficoltà economiche, vuoi per la preoccupazione di spingersi oltre i confini nazionali o comunque di muoversi troppo mentre il virus ancora è in circolazione - spinge i bolognesi, come gli italiani, a optare per mete vicine. Lo confermano i dati: sarebbe infatti il 93% dei nostri connazionali in vacanza durante l'estate 2020 a scegliere come meta proprio il Belpaese. Si tratta della percentuale più elevata da almeno 10 anni secondo una analisi Coldiretti/Ixé . La novità di quest'estate sta anche nel fatto che 1 italiano su 4 (25%) ha scelto una destinazione vicino casa, all`interno della propria regione di residenza, nonostante il via libera agli spostamenti su tutto il territorio nazionale e all`estero.

Il virus dunque castra le nostre ferie? Non è così. Troppo spesso forse ci siamo lasciati sedurre dal richiamo esotico di Paesi lontani ignorando che siamo circondati di bellezze e possibilità uniche anche intorno a noi.

"La meta è partire" Giuseppe Ungaretti (dalla poesia "Lucca")

E se questa pandemia avrà cambiato le nostre abitudini di vita, non solo a breve termine, è porbabile che anche in futuro il turismo sarà concepito diversamente. Più consapevole, a "km zero", con un nuovo focus sulla natura, la sicurezza e la sostenibilità. Allora è bene informarsi e organizzare le idee. E mettere nella to-do-list la volontà di (ri)scoprire i tesori del nostro territorio (che sono tanti) e forse troppo poco conosciuti. Dalla ciclovia degli Appennini, alla via degli Dei; dagli incantevoli borghi medievali del nostro Appennino, alla storia che trasudano non solo musei e monumenti, ma anche le vie della nostra Bologna. Solo per citarne qualcuno

Di possibilità la nostra provincia ne offre svariate, che incontrano le diverse esigenze. Ecco di seguito alcuni spunti per chi arriva da altre città d'Italia, ma anche per chi vive qui ed è alla ricerca di idee per vivere a pieno il territorio. Perchè anche per chi non partirà da Bologna, non si tratta di accontentarsi. Piuttosto di cogliere l'occasione per concentrarsi su quanto fino ad oggi 'snobbato', forse perchè troppo accessibile, a portata di mano, quindi meno attraente sotto alcuni aspetti. O semplicemente per mancanza di tempo ed opportunità.

Gite, viaggi, escursioni e luoghi di interesse

Alla scoperta della città di Bologna

Relax, esperienze da vivere e appuntamenti da non mancare

Passeggiate, trekking e bicicletta

Curiosità dal territorio