Smart working e città sostenibile: Bologna guarda al futuro | VIDEO

A Bologna si parla di smart working, lavoro agile, già da prima del coronavirus. La rete Smart-Bo infatti, costituita da 50 associazioni e aziende del territorio, è attiva già da novembre 2019 con l'obiettivo di rendere Bologna più sostenibile.

Con un mezzo, quello del lavoro agile appunto, che - non solo in caso di eventuali nuove chiusure per l'incremento dei contagi - ma anche per il futuro "ordinario" e non "straordinario", può innescare un percorso virtuoso che già molte aziende del territorio del tavolo Smart-Bo hanno intrapreso.

Mecoledì 7 ottobre dunque, nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, la rete smart bolognese racconta il processo condiviso per costruire, attraverso azioni di innovazione organizzativa (lavoro agile, flessibilità oraria, ecc) e azioni di disincentivo dell'uso del mezzo privato, i nuovi piani di spostamento casa-lavoro e la mobilità della città di domani. Qui è possibile registrarsi per partecipare all'evento online.