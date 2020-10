"Riempi il piatto vuoto", Cefa porta decine di carrelli in piazza Maggiore | VIDEO

A causa del Covid, tutte le Caritas diocesane segnalano un aumento significativo delle richieste di aiuti alimentari dal 20 al 50%. Così quest'anno la giornata di Cefa onlus dedicata all'alimentazione, prevista per sabato 10 ottobre, è dedicata alla raccolta di cibo per le mense di Bologna e ad alcune donazioni per i bambini della comunità di Kilolo in Tanzania.

"La pandemia Covid-19 sta intensificando le vulnerabilità e le inadeguatezze dei sistemi alimentari globali – comunica Cefa Onlus – intese come tutte le attività e i processi che incidono sulla produzione, la distribuzione e il consumo di cibo. Superare la fame e la malnutrizione in tutte le sue forme significa molto più che garantire cibo sufficiente per sopravvivere: ciò che le persone mangiano – e soprattutto ciò che mangiano i bambini – deve anche essere nutriente".

Sabato 10 Ottobre i carrelli colmi di cibo andranno a riempire il più grande piatto vuoto del mondo in piazza Maggiore e si disporranno vuoti intorno al piatto.

Nel pomeriggio poi i carrelli si riempiranno e in fila porteranno simbolicamente e il cibo sarà donato alle mense di Bologna e destinato ai più bisognosi mentre le donazioni aiuteranno i bambini della comunità di Kilolo in Tanzania a ricevere una pappa iperproteica.

Qui le mense di Bologna a cui saranno destinate le collette: Comunità di Sant’Egidio, Cucine Popolari, Fondazione San Petronio Caritas, Empori Solidali Case Zanardi, Antoniano, Agostiniani Mensa via Zamboni.

Convegno "Covid e nuove povertà alimentare"

La presentazione dell'evento in occasione della tavola rotonda in Cappella Farnese per parlare di Covid e povertà alimentare. Un'occasione per parlare e ripensare il rapporto tra cibo e povertà. Associazioni, onlus, istituzioni e aziende

insieme per dare il loro contributo ad affrontare questa "nuova" società.