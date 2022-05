A Bologna si educa alla medicina con premi nobel, scienziati ed esperti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Premi nobel, scienziati ed esperti sono tornati a riunirsi in presenza a Bologna, nell’ottava edizione del Festival della Scienza Medica in programma all’Università di Bologna fino al 14 maggio.

81 i relatori presenti tra i quali spicca il premio Nobel per la chimica 2012, Brian Kobilka.

Ideato dal Professor Fabio Roversi Monaco e promosso da Fondazione per la Promozione e lo Studio della Scienza Medica, in collaborazione con Fondazione Carisbo e l'Università di Bologna e con il supporto del Gruppo Intesa Sanpaolo, la kermesse trasmessa anche in streaming, si svolte nella prestigiosa Aula Magna di Santa Lucia in via Castiglione 36.

Il filo conduttore dei tre giorni è rappresentato dal tema: “Educare alla cura: insegnare e apprendere”. L’edizione 2022 del Festival pone infatti l’accento sulla formazione dei professionisti che oggi devono confrontarsi con un nuovo paradigma della medicina e della cura, nella relazione medico-paziente, in un contesto in cui la formazione si è dovuta confrontare anche con la pandemia da Covid.

Non mancheranno inoltre eventi collaterali al Festival della Scienza Medica con occasioni di intrattenimento, come ad esempio la rassegna cinematografica dedicata a cinema e narrazione della malattia.