Basta poco per stare bene: la prevenzione salva la vita

Prendersi cura della propria salute è un aspetto fondamentale per mantenere una buona qualità della vita e la prevenzione è la chiave per ottenere questo risultato.

Quello della prevenzione è un argomento che risulta sempre più diffuso e di cui le persone stanno prendendo sempre maggiore coscienza, anche grazie alle campagne informative che sono state dedicate al tema.



In breve, quando si parla di prevenzione, nell’ambito sanitario, si intendono le misure che si mettono in atto per tenere sotto controllo la condizione fisica dell’individuo. Questi accorgimenti consentono sia per prevenire la comparsa di una patologia, che di intervenire tempestivamente sulla stessa nel caso si manifesti, evitando che progredisca ulteriormente. L'importanza di tali azioni deriva dal fatto che una diagnosi precoce aumenta le possibilità di curare con successo la malattia insorta.

L'importanza della previsione sopracitata è facilmente traducibile in dati.

Secondo uno studio pubblicato sul sito di AIRC, dal 1998 ad oggi, nell'Unione Europea, la sempre maggiore adesione a comportamenti salutari, la partecipazione alle campagne di screening e, infine, i progressi delle terapie hanno evitato quasi 6 milioni di morti per cancro.

Un esempio di eccellenza nell’ambito è SYNLAB, leader Europeo nella fornitura di servizi di diagnostica medica.

Presente in varie regioni d’Italia, dispone di molteplici strutture nella zona di Bologna, dove vanta una rete di 18 Poliambulatori; questi sono in grado di offrire servizi medici e sanitari a 360 gradi tra analisi cliniche, visite specialistiche, diagnostica strumentale, fisioterapia, riabilitazione, medicina del lavoro ed altro ancora.

Dedicarsi alla salute con attenzione e professionalità

Questi poliambulatori si occupano della salute dei cittadini bolognesi da oltre 20 anni, offrendo un alto livello di servizi diagnostici, impiegando strumentazione all'avanguardia e personale altamente qualificato.

Ad oggi, attraverso i 18 Poliambulatori presenti nel territorio di Bologna, SYNLAB eroga oltre 500 mila tra visite specialistiche, trattamenti fisioterapico-riabilitativi e prestazioni di diagnostica strumentale, nonché oltre 500 mila esami di laboratorio.

La fiducia accordata agli utenti deriva sia dalla professionalità e competenza dimostrate costantemente, che dai vari punti di forza che vantano i Centri SYNLAB.



Uno dei vantaggi offerti consiste nel fatto che le attività rivolte ai pazienti sono svolte sia in regime privato che in accreditamento con il SSN (accreditamento per visite specialistiche, diagnostica per immagini e fisioterapia); qualunque sia la scelta effettuata, le tariffe sono, sempre, accessibili e i tempi di attesa limitati.



Altro aspetto apprezzabile è la possibilità di accedere direttamente al servizio di analisi cliniche, attraverso la rete di Punti Prelievo nella zona di Bologna, nonché di avere accesso a un percorso riabilitativo completo, grazie alle strutture dedicate.

Servizi per soddisfare qualsiasi esigenza

SYNLAB si impegna ad offrire, ai propri utenti, una gamma di servizi completa, in grado di rispondere alle esigenze individuali, tendendo costantemente al miglioramento e all’innovazione.

Presso i 18 Poliambulatori bolognesi è possibile usufruire delle seguenti prestazioni.

Analisi Cliniche

Presso gli 11 punti prelievo, si offrono accesso diretto e un rapido servizio di refertazione online. Qui è possibile effettuare numerosi esami clinici su qualsiasi tipo di campione biologico.

Tra i servizi, sono disponibili Check-Up, pacchetti di prevenzione, Test per le intolleranze alimentari, Test del DNA fetale, test del Microbiota intestinale (MyBiome) e molte altre opzioni.

Visite Specialistiche

È disponibile una vasta gamma di visite e approfondimenti nei principali settori ambulatoriali, grazie alla collaborazione con oltre 200 Medici Specialisti. Tra gli ambiti trattati ci sono angiologia, cardiologia, gastroenterologia, dermatologia, fisiatria, oculistica, medicina dello sport, urologia, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, nutrizione, senologia e molte altre specializzazioni.

Diagnostica Strumentale

I Centri SYNLAB vantano un reparto radiologico all'avanguardia, con attrezzature di ultima generazione, tra cui 2 risonanze magnetiche, 2 mammografi, 2 densitometri e oltre 30 ecografi, insieme a strumenti dedicati alla radiologia tradizionale.

Fisioterapia e Riabilitazione

Nei Centri SYNLAB è possibile usufruire di un approccio completo alla fisioterapia e alla riabilitazione, grazie a 10 strutture completamente attrezzate, dove operano più di 50 fisioterapisti. Tra i servizi offerti figurano terapie fisiche e strumentali, rieducazione motoria, rieducazione posturale globale, riabilitazione in acqua, massoterapia (linfodrenaggio, decontratturante, ecc.) e trattamenti chiropratici

Presenza Capillare sul territorio

SYNLAB unisce i benefici di un network internazionale con i vantaggi di un provider di diagnostica locale, fornendo servizi e consulenza personalizzati e tenendo conto di esigenze e peculiarità locali.

Ecco perché vanta una presenza capillare nella zona del bolognese.

- A Bologna Est si trovano il Poliambulatorio Parco dei Cedri 1 e 2, il Centro Diagnostico Cavour - Dagnini e il Chiropratic

- A Bologna Nord e Centro sono disponibili il Centro Diagnostico Cavour - Lavoro, il Poliambulatorio CTR, il Poliambulatorio Riva Reno e il Centro Azzarita di Riabilitazione Sportiva

- La zona di Bologna Ovest dispone del Centro di Terapia Ionoforetica 1 e 2 e del Centro San Petronio

- A San Lazzaro di Savena si colloca il Centro San Michele e il Fisiodome

- A Casalecchio di Reno è possibile usufruire del Centro di Terapia San Biagio

- Ad Anzola dell’Emilia si trova Poliambulatorio La Salute

- Calderara di Reno ospita il Poliambulatorio Calderara 1 e 2

- A Castel Maggiore è situato il Centro di Terapia Ionoforetica 3

Per maggiori informazioni, o per scoprire qual è il Centro SYNLAB più vicino, è possibile visitare il sito, inviare una mail all’indirizzo info.bologna@synlab.it o chiamare il numero 051-0924422.